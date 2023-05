Üks sõltuvuse peamisi põhjuseid on seotud teie elufilosoofiaga ehk sellega, millesse te usute ja kuidas see toimib

Tulevik võib teile tunduda midagi tundmatut, määramatut, võib-olla ka hirmutavat või lootusetut, nagu sõidaksite kaarikus, mida veavad perutavad hobused, ja te ei tea, kuidas neid juhtida. Te ei tea, kas need hobused ajavad teie kaariku ümber ja raputavad teid maha, sõidavad kaljult alla, jooksevad minema või viivad teid hoopiski teie sihtkohta. Kui te ei tea, kuidas nendega ümber käia, neid juhtida või peatada, olete ilmselt hirmu pärast arust ära. Aga kui te olete kord juba teada saanud, kuidas hobuseid ohjeldada ja juhtida, järgivad nad teie juhiseid ja viivad teid sinna, kuhu soovite. Te olete pingevaba ja enesekindel, sest teil on kontroll oma sõidu üle. Selline on elu siis, kui teie isiklik elufilosoofia põhineb Universumi tõdedel; te teate, mida soovitud olukorra saavutamiseks ette võtta ja te ei pea olema pettunud.

Kui teilt küsitakse teie elufilosoofia kohta üldiselt, ütlete ehk: „Elu on suurepärane, minuga juhtub häid asju, ma olen õnnelik inimene ja ma usun, et maailm on suurepärane koht, kus on suurepärased inimesed.“ Võib-olla ütlete aga hoopis vastupidi: „Mul pole kunagi õnne, minuga juhtub halbu asju, maailm pole eriti tore koht, inimesed kasutavad mind ära ja nad on väljas ainult selle peal, et midagi saada.“ Võib-olla usute, et Murphy seadus – kui midagi võib valesti minna, siis nii ka läheb – toimib täielikult. Ükskõik, milline teie isiklik elufilosoofia on, määrab see ära, kuidas te oma elus toimuvatele sündmustele reageerite. Teie elufilosoofia vastutab täiel määral teie õnne ja heaolu eest.

On täiesti selge, et teil on isiklik elufilosoofia – meil kõigil on. Kuigi te pole võib-olla kunagi maha istunud ja määratlenud, milles teie elufilosoofia seisneb, siis toimib ja töötab see teie elus kogu aeg. See hõlmab seda, mida te end ümbritseva maailma, selles elavate inimeste ja sündmuste kohta arvate, kuidas sündmused ja asjaolud teid mõjutavad ning kuidas teie neid mõjutate.

Teine Universumi seadus on põhjuse ja tagajärje seadus. Seda olen ma maininud juba varem. See sätestab, et igale tegevusele järgneb tulemus ja see tulemus on tegevusega täielikus kooskõlas. Kui istutate tammetõru, siis sellest võrsub teile tamm, mitte pajupuu. Kui sööte liiga palju, siis lähete paksuks. Kui olete kuri inimene, siis pole teil piisavalt sõpru. Kui te ei hoolitse enda eest piisavalt, siis jääte haigeks.

Universumis on seadusi, mis olid olemas ja toimisid täiel määral juba enne teie sündi ning jäävad selliseks kogu teie eluajaks ja veel ka kauaks pärast seda. Üks sellistest Universumi seadustest on gravitatsiooniseadus. Selle seaduse kohaselt, nagu ütles Sir Isaac Newton, tõmbuvad kaks keha üksteise poole jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.

Kuna teie usk põhines eeldusel, mis ei olnud Universumi seadustega kooskõlas, siis vähe sellest, et te ei saavutanud oma eesmärki, te tekitasite endale ühe vigastuse veel juurde, mis tegi probleemi pigem keerulisemaks, kui et seda lahendada aitas. Sama kehtib ka siis, kui usume, et alkoholi või sõltuvusainete tarvitamine või sõltuvuskäitumine teeb elu meile paremaks – see lihtsalt pole nii ja me kahjustame end neid abivahenditena kasutades ainult rohkem. Lõppkokkuvõttes tuleb tänu kogetud tagajärgedele päevavalgele ka tõde.

Mida ma selle all mõtlen, kui ma räägin, et elufilosoofia peaks põhinema Universumis kehtivatel tõdedel? Kõige paremini saan seda edasi anda ehk järgmise veidra näitega – kui usuksite, et peavalust saab vabaneda korduvalt haamriga vastu pead lüües, avastaksite peagi, et teie uskumus ei vastanud sellele, kuidas asajad Universumis tegelikult on.

Ärge muretsege, kui te neist loodusseadustest varem kuulnud pole. Kui te kord hakkate elama filosoofia järgi, mis on Universumi seadustega kooskõlas, siis pakub elu teile nii palju rõõmu, et te vaid naerate imestunult. See on tunne, nagu oleksite terve elu autoga tagurpidi sõitnud ja avastate äkki, et autol on ka selliseid käike, mis selle edasi liikuma – ja kiiresti liikuma – panevad!

/.../

Te ise määrate selle, kuidas teie elu kulgeb

Seda teed, mis on juhtinud teid praeguse seisundi ja olukorra juurde, ei ole läbitud mõne päeva või kuuga, vaid see on paljude aastate taha ulatuv pikk ja vaevarikas tee. Tegelikult on kogu teie planeedil elatud aeg kulunud selleks, et kujuneda selliseks, nagu olete. Sama palju aega on teil kulunud selleks, et saavutada see, mida olete saavutanud, omada seda, mis teil praegu on ja oma hetkeolukorda jõuda. Teie tänane elu on teie tehtud otsuste jada tulemus, mis on tinginud selle, kuhu tänaseks jõudnud olete.

Kui see, kes te olete ja see, mis teil on, ongi see, mida te soovite, kui olete oma elutingimustega rahul, siis lubage endale õnne soovida – tehke veelgi rohkem seda, mida olete siiani teinud ning saate veel rohkem seda, mis teil juba hetkel on. Aga kui see, kes te olete, mida soovite, mis teil on ning teie hetkeolud on kehvemad või erinevad sellest, mida te soovite, siis tuleb teil teha mõned muudatused – põhjapanevad, sisemised muudatused.

Igaüks meist on oma elu jooksul kannatanud. Meile on valetatud, meid on reedetud ja petetud ning meid on ära kasutatud. Paljusid meist, võib-olla ka teid, on pekstud, vägistatud, väärkoheldud, meie tahte vastaseid asju tegema sunnitud või siis vanemate, õdede-vendade või võõraste inimeste poolt seksuaalselt ahistatud. Meie süda on olnud murtud ja oleme kandnud suuri rahalisi, hingelisi ja füüsilisi kaotusi. Oleme kurvastanud lähedaste kaotuse üle ja mõni meist on sündinud füüsilise või vaimse väärarenguga. See, kuidas me nende traumade ja teiste sarnaste asjaoludega toime tuleme, määrab meie õnneseisundi täna või mis tahes teisel päeval.

Universumi seadustel põhinev tugev filosoofia säästab meid ohvrirollist – me ei tunne end ohvrina, keda on halvasti koheldud, keda on ebaõnn tabanud või et elu sisuks on vaid meeleheide ja kurbus. Tugev elufilosoofia aitab meid läbi raskuste, sest teame, et müsteeriumi lahtihargnemise käigus ilmneb täiuslik ja õnnelik lõpp.

Universumi seadustel põhinevast isiklikust filosoofiast on rohkem kasu, kui vaid ainult läbi elutragöödiate aidata. See toetab meid igapäevaselt kõiges, mida mõtleme ja teeme. See annab meile optimismi ja lootust. See vabastab meid sündmuste türanniast.