ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor| Ülima armastaja seksuaalsed oskused

Teadliku armastaja nipp on armastus - avatud südamega armastamine. Kuid kuidas olla avatud, kui oleme pidevalt kaitsesisundis ja keeldume usaldamast? See on tingitud minevikust – meid on lapsena väärkoheldud, armsam on meid hüljanud, partner on olnud isekas, eemalolev, kinnine või taktitundetu. Keskpärased armastajad kardavad end vabaks lasta ja tundeid tunda. Nad kardavad saada haiget, olla ärapõlatud, mahajäetud ja petetud. Nad kardavad isegi armastatud olla, kuigi see on iga inimese baasvajadus.