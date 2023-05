Elu ühel kaardil | Kas mina saan teha teise inimese õnnelikuks?

Ka Mart on pannud elus kaks korda „kõik ühele kaardile“. Esimest korda, kui panustas oma elust 12 aastat, et tulla ujumises olümpiavõitjaks. Ei rohkem ega vähem kui olümpiavõitjaks. Kui see unelm purunes, jooksis amokki. Põgenes Eestist Kamtšatkale, tegi seal tööd puusepana, rändas tundrasse korjakkide juurde ja seikles Nõukogude Liidu avarustes. Need lood väärivad omaette raamatut.

„Minu noor pere vajab kaitset!“ mõistab kütt-korilane Tarmo. Ta nuputab välja plaani ja ööbib magamiskotis maja katusel, et olla varesele hirmuks. Kolme öö järel on selge, et Tarmo varest ei sega. On vaja uut plaani. Päevad lähevad ja vares toksib. Helen on kuri.

Poisid virguvad iga päev kella kuue paiku. Aga sel kevadel on üks noor vares avastanud katusel roostevabast terasest ventilatsioonitoru ja toksib, ilmselt oma peegelpilti. Kell viis hommikul. Igal hommikul. Poolunes Helen teab ja kardab, et nüüd see algab. Jälle! Tunni võiks veel magada… aga pagana vares!

Kes on olnud sarnases olukorras, see teab. Kes pole olnud, kujutagu ette vanglat, kus pähe tilgub vett – niipea kui uinud, kohe ärkad. Pikemat und kui kolm tundi järjest pole olnud ligi kolm aastat.

Heleni ja Tarmo kaks poega sündisid pisut üle aastase vahega. Kõigil neljal on öise unega keeruline. Lastel, emal, isal. Kõigil. Mitu aastat jutti. Öised toitmised, nutused virgumised ning kuke ja koiduga ärkamised. Ema-isa unenappus on katastroofiline.

Teist korda pani ta „elu ühele kaardile“ oma esimese kaasa, kaksikute emaga.

***

Kevadõhtul on minu juures Nõmmel pidu. Sirelid ja õunapuud õitsevad. Puud on eri moodi rohelised. On kevade lõhn ja seltskonnas mõnus sumin, teeme sauna. Varsti läheb tantsuks.

Oleme Signega läinud aeda rääkima. Ta hakkab nutma. „Kõik on mõttetu!“ Elu on sisutühi. Signe tahaks, et midagi juhtuks. Ehk armumine? Tütred on kodust välja lennanud. Keskiga on lisanud kehale kurve, millega ta ise pole rahul. Ütleb, et tal on parim mees: „Nii head meest ei saa ma kunagi.“ Ja pühib pisaraid. „Ma ei oskaks isegi elektriarvet maksta!“

Kuulan Signet ja mõistan, et ka tema elu on ühel kaardil. Tema õnn sõltub kellestki teisest. Ta kujutleb, et kui oma mehega pole 25-aastases suhtes enam praksuvat sädet, siis võiks tulla keegi, kes teeb ta õnnelikuks.

Mõttes, et keegi teine teeb meid õnnelikuks, peitub tegelikult süüdistus: see on tema süü, et ma pole õnnelik.

Keegi teine ei saa meid aga õnnelikuks teha. Pöörast õnnelikkuse tunnet võib kogeda armudes, kuid kui armumise erakordne leek ei põle enam endise leegiga, kas siis tuleb leida uus küte? Uuesti armuda?

Pigem küsime nii: mis võiks pikaaegsele suhtele uut hagu anda? Eks ikka sina ise. Kaks õnnelikku inimest saavad koos olla õnnelikud. 2+2=4 ehk kahest enesega rahulolevast inimesest tekib midagi veel suuremat. 2+0 ei võrdu 4 mingilgi moel. Ja nagu ütleb matemaatikust tütar Saskia: „Nulliga tehted on üleüldse kehv variant.“

Lisaks, milline surve ka kaaslasele, kui ta teab, et keegi loodab, et õnn sõltub temast! Mina küll ei teaks, mispidi kukerpalle visata.

***