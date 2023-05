Kuu loomine Sõnni märgis | Käes on noorkuu soovide aeg!

Sõnn on kindel maamärk, seega on aeg olla kahe jalaga maa peal ning teha mõistuspäraseid otsuseid. Praegu pane paika pikemaajalised eesmärgid, mille täitmiseks on vaja järjekindlust – Sõnn liigub edasi mõõdukal sammul, ent rajalt kõrvale kallutada on teda pea võimatu! Kasuta seda energiat endas kindlameelsuse kasvatamiseks.