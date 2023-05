Alkeemia lugemisnurk | Millised uskumused ja müüdid valitsevad sinu suguvõsas?

Peretraditsioonid, mis kahjustavad võimet armastada, mõista ning edukas olla, on valed – need takistavad arengut. Kui suudad vabaneda päritud ahistavatest hoiakutest, saad omaenda võimeid paremini kasutada. On teada tõsiasi, et ahistavad peretraditsioonid mõjutavad inimese võimet endast lugu pidada. Seda on oluline teada, sest madal enesehinnang on paljude ennasthävitavate käitumisviiside põhjus (uimastisõltuvus, alkoholism, füüsiline ja seksuaalne kuritarvitamine jms). On ülioluline paljastada kõik, mis võib hävitada eneseväärikuse. Pea meeles, et ükski teave, õpetus, traditsioon, väärtushinnang või hoiak, mis võib ppanna sind ennast põlgama või vihkama, ei saa olla õige.