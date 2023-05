HOROSKOOP | Mida toob õnneplaneet Jupiteri liikumine Sõnni märki järgneva aasta jooksul sinu jaoks kaasa?

Jupiteri liikumine su horoskoobi teises, väärtuste ja väärtushinnangute sektoris toob tähelepanu materiaalsetele teemadele . On soov õhinaga äriasju edendada, rikkust koguda. Sul on suured plaanid ning nende teostamine õnnestub kiirelt ja kergelt, iga edusamm annab sulle aina hoogu juurde. Sissetuleva raha voog on kiire ja jõuline, kui aga seda iseenesest mõistetavana võtad, kulub kergelt teenitud raha veelgi kiiremini! Jää kahe jalaga maa peale, eriti olukordades kus kellegagi rahalisi kokkuleppeid sõlmid. Veendu, et saate teineteisest õigesti aru, koostage korrektsed, seaduslikud lepingud. Ära kuluta sissetulekut ära, otsi häid investeerimisvõimalusi. Kui läheb hästi, siis on vaja ka tulevikku kindlustada. Rahateenimise kõrval ära unusta vaimseid väärtusi!

Viimati liikus planeet Jupiter Sõnni märgis 12 aastat tagasi – seda aega tasub praegu meenutada ja analüüsida. Mis su elus siis toimus, mis valdkondades sul õnnestus siis edu saavutada, millised arengud toimusid? Väga võimalik, et samad teemad kerkivad esile nüüdki. Kui siis mingid võimalused kasutamata jätsid, võivad need mingil moel taas avaneda.

Jupiteri liikumine Sõnnis aitab püsida kahe jalaga maa peal, keskenduda igapäevastele tegevustele ning nautida kõike head, mida elu igapäevaselt meile võimaldab – tunda rõõmu mõnusast äraolemisest, looduses viibimisest, heast toidust ning nautida armurõõme. Samuti suunab see meid keskenduma olulistele väärtustele, aitab märgata kõike, mis on olemas , mis on juba saavutatud. See on hea aeg äritegevuseks ning investeeringuteks, mõistuspäraseks rahaasjade korraldamiseks. Et Jupiter on ka liialduste planeet, tuleb vältida mugavustsooni kinni jäämist, lõbude ja hea toiduga liialdamist, sõnnilikku kangekaelsust ja liiga materialistlikku lähenemist elule . Elu on teekond, elu on areng ja Jupiter on õppimise planeet!

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Palju õnne, Sõnn! Jupiter jõuab sinu sodiaagimärki ehk su horoskoobi esimesse, isiksuse majja. See on uue kasvutsükli algus su elus! Enesekindlust, julgust ja optimismi on rohkem, kätte on jõudnud aeg, mil õppida ja ennast arendada, täiustada, isiklikke projekte käivitada. Asjad edenevad kiirelt ja tõhusalt, sul võib lihtsalt vedada! Su ellu tulevad inimesed, kellega suhtlus on kasulik ja edasiviiv. Tunned, et elu on mõnus ja asjad edenevalt kergelt ja lihtsalt. Ära raiska aega niisama elu nautimisele, kasuta soodne aeg täiega ära! Alusta uusi ettevõtmisi, hinnates oma võimekust realistlikult. Vältima pead uhkust, ülbust ja enda teistest paremaks pidamist, aga ka lõbude ja naudingute (eriti maitsvate roogadega) liialdamist!

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Jupiter on nüüd su horoskoobi viimases, 12. sektoris. See on aeg, mil tasub rohkem endasse pöörduda, oma sisemaailma süveneda. Nüüd on aeg vanad asjad lõpetada ja minevikuga rahu teha, et saaksid järgmise aasta mai lõpus – kui Jupiter Kaksikute märki jõuab! – uhkelt uusi asju alustada ja enesearengule pühenduda. Vajad rohkem aega üksinda olemiseks. Sinu teadmistejanu on suunatud varjatud teemadele, hõlmaku need siis sinu hinge hoovusi või ühiskonnas toimuva tagamaid. Kui saladuses olnu nähtavaks teha, saab seda muuta ja tervendada. Hakkad aru saama sellest, mida silmaga ei näe ja käega katsuda ei saa, ent mis meid ometi alateadlikult tugevalt mõjutab. Alkoholi ja ravimite suhtes võid olla tavapärasest tundlikum, hoidu nendega liialdamisest!

Vähk 22. juuni – 22. juuli