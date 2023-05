Tehisintellekt pakub rahvale uut oopiumi

Harari hoiatavale tähelepanekule leiab paralleeli tehisintellekti rakendamist testivast psühhoteraapiast. Ohtu kuulutav sõnum mattub helgemate ootuste vahele. Nendeks on haige olukorra pikaajaline jälgimine ja diagnostilise täpsuse paranemine, millest tuleneb suunamine õige spetsialisti poole. See võib asendada siis ravimikeskse strateegia kognitiivse käitumisteraapia ehk vestlusega.

See poleks tavaline suhtlus, vaid rajaneks tähelepanelikule kõne analüüsile, et tuvastada negatiivseid mõttemustreid ja leida viise nende murdmiseks. Esialgsetes eksperimentides on juba leidnud kinnitust, et taoline suhtlusmeetod on võrreldes üldise vestlusega andnud paremaid ravitulemusi. Järelikult arendatakse masinat inimest üha aremini manipuleerima. Kes ei sooviks päästa ekraanil vastuseid otsivalt, end teistest isoleerinud, hätta sattunud hingelist?