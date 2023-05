Onkoloog Maigo Riener: haiguse põhjuste otsimisse ei tasu kinni jääda, sest puudub hea vastus, milles oleks seos ja loogika

Onkoloog Maigo Riener Alkeemia podcastis „Anneli Urge teraapialabor:“

Vähk ei ole alati surmav haigus vaid võib lõppeda ka tervistava raviga. Ma näen oma patsientides – ellujääjates, et neil on eriline energiaressurss, nagu igiliikur või supermootor, mis igal hommikul käivitub.

Haiguse põhjuste otsimisse ei tasu kinni jääda, sest puudub hea vastus, milles oleks seos ja loogika. Inimene, kes esitab lakkamatult „miks just mina?“ küsimust, on katki ja vajab abi, kuna leiab, et tema ongi põhjus, miks vähk on olemas.

Kliiniline psühholoog Inna Narro-Taimsaare:

Vastuseid otsides oleksin väga ettevaatlik teiste süüdistamisega ja eneseabiõpikute suhtes, mis viivad meid tagasi eelmistesse eludesse ja esivanemate needustesse, sest nii lähevad elu ja tervis lihtsalt mööda. Tähelepanu võiks olla hoopis tulevikul.

Maigo Riener: Arstid päästavad elusid selleks, et inimesed saaksid edasi elada. Meditsiin pole selleks, et haigust ravida vaid selleks, et inimesed saaksid elada.

Inna Narro-Taimsaare: Armastus on tõesti parim ravim. Olen õnnelik, et olen töötanud valu ja trauma keskel. Minu enda posttraumaatiline areng on kasvanud läbi posttraumaatilise stressi. Läbi teiste traumade ja valu on saanud minust ilusam, parem, targem ja mõistvam inimene.

