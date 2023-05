Faktid, miks kurja võõrasema stereotüüp reaalelus nii levinud on

Pikaajaline seksuaalse tähelepanu puudumine mõjub paljudele meestele laastavalt. Mehed, kel käsil lahutusdraama, räägivad teraapias sageli, et naise seisundit arvestades jäi seksuaalelu unarusse raseduse keskpaigast kuni uue peremudeliga kohanemiseni, naise väsimuse taandumiseni ja kosumiseni. Mõned mehed ohkavad, et see periood kestis üle aasta. Ja kui peatselt sündis järgmine laps, kestis tsölibaat aastaid. Seepärast on sageli just väikeste lastega peredes kõrvalsuhte ja seejärel kärgpere tekkimise oht reaalne.

Kuigi noortel partneritel on romantilises faasis sageli uskumus, et väike laps muudab nende suhte veelgi õitsvamaks ja romantilisemaks, liites nad veelgi tugevamini kokku, saab lapsest liitja asemel pahatihti hoopis lahutaja, kuna lapsega kaasnevad elumuutused võivad vanemad romantilisest faasist kiiresti argipäeva ja võimuvõitlusesse lükata.

Kui mees ei leia oma kohta ema-lapse sümbioosi juures, hakkab mehe poolt emotsionaalne side naisega nõrgenema. Meestel on seksuaalsuhe ja emotsionaalne liit omavahel palju otsesemas seoses kui naistel. Enamik tarmukaid mehi ei lähe kohe seksuaalelu lahjenedes kõrvalsuhte jahile. Nad püüavad olukorraga kohaneda, aitavad naist nii, kuis oskavad. Ent siiski kurdab nii mõnigi mees, et lapse sündides oli ta naisele vajalik kui abiline-käsutäitja, varustaja, transportteenuse osutaja, rahateenija, remondimees (mille kõigega hea mees lepib), aga enam mitte partnerina, armsamana (millega ta ei lepi). Jutud keskendusid vaid logistikale ja lapsega seotud teemadele, mitte enam neile teemadele, mis romantilises faasis partnereid liitsid.

Nii see ring sageli käib: mees pühendub tööle (tihti selleks, et tagada perele turvatunne) või hobidele. Mõnikord on mehe pühendumine tööle või hobidele tingitud hoopis sellest, et tal puuduvad oskused toime tulla stressiga, mida väike laps endaga kaasa toob.

Naised lahkuvad sel perioodil, kus lapsed on veel väiksed, suhtest oluliselt harvem, sest nad peavad turvatunnet, mida mees enamasti pakub, oluliseks. Nii mõnigi kord olulisemaks kui emotsionaalse sideme olemasolu. Kuigi see võib lõhestada hinge – armastus ja huvi on otsas, aga laste ja turvalisuse pärast ei saa/julge minna. Paraku on soojust, hellust ja intiimsust laiast ilmast lihtsam leida kui turvatunnet. Seepärast ongi meestel lihtsam minna – nad ei kaota lahkudes turvatunnet. Naised lahkuvad suhtest tavaliselt vaid siis, kui neil on usk omaenda turvalisse hakkamasaamisesse. Seda esineb kaasaegses maailmas järjest rohkem.

Naised ütlevad, et kui mees neile just lastega kodusolemise perioodil ei paku turvatunnet, kui nad on pidevalt eemal (tööl), ei aita kodustes töödes ja lastekasvatuses ning ei mõista selle perioodi komplitseeritust naise jaoks, kaob neil igasugune tahtmine jagada hellust ja soojust. Paljudel meestel on ebarealistlik uskumus, et naise jaoks on lapsepuhkus puhkus (tegelikult on see täiskohaga töö, millest iga ema vajab aeg-ajalt puhkust).

Seksuaalsusel ja tülidel on omapärane seos – sageli on nii, et mees tahaks seksida, et tüli lõpetada ja nii saaks taastada emotsionaalse läheduse, aga naine reeglina ei suuda enne seksida, kui tüli pole lõpetatud ja emotsionaalne lähedus taastunud. Ja nii see läheduseta nõiaring keerleb.

Kõrvalsuhe annab tihti meestele ajendi lõpetada suhe, kus juba pikka aega on rahulolematuse protsessid käärida jõudnud. Väikeste laste kõrvalt loovad naised kordades vähem kõrvalsuhteid (ehkki loomulikult on ka emasid, kes esimesena lahkuvad). Esiteks selle pärast, et naised on programmeeritud kandma hoolt oma järeltulija eest ja kõrvalsuhe ei tule neile pähegi. Teiseks, isegi kui suhe mehega rahuldust ei paku, pole naisel enamasti aega ega energiat kõrvalsuhet otsima minna. Väikeste lastega naised sõltuvad sageli ka materiaalselt oma mehest.

Kuidas see kõik aga võõrasemandusse puutub? Vägagi. Võõrasemade stereotüüpi toidavad eriti just need paarid, kes moodustuvad kohe pärast lahkuminekut või kes on andnud tõuke väikeste lastega paari lagunemisele.

Kuna valdavalt on väikeste lastega perest lahkujaks just mees, astub lahkuva mehe tõttu lapse ellu mehe uus naine. Emal, kel on oma lapsega sageli tugevam emotsionaalne/energeetiline nabanöör kui mehel, on raske lubada võõral naisel hoolitseda oma lapse eest. Enamjaolt suhtub lapse bioloogiline ema nii mehe äraminekusse kui ka uude naisesse halvasti. (Enamasti suhtub ka lapse bioloogiline isa naise äramineku korral halvasti nii lahkumisse kui uude mehesse.)

Kui lahku läinud ema aga ükskord uuesti suhte loob, on laps lahkuminekuga saanud juba pikemat aega harjuda ning kärgpere kui uus perevorm on lapsele samuti tuttav. Seepärast ei tekita emade uued partnerid reeglina nii palju negatiivseid emotsioone, vaid pigem isegi positiivseid – toreda uue mehe majas võtavad lapsed sageli rõõmuga vastu. Ka ei hakka lapse bioloogiline isa, kui ta ise on juba uues suhtes, lapse ema uut partnerit lapse silmis tavaliselt maha tegema, vaid pigem rõõmustab, et ta eksnaise ellu on lõpuks keegi tulnud. (Ehkki on ka vastupidiseid juhtumeid, kus suhtest lahkunud mehele ei mahu hinge, et ta eksnaine end uue mehega õnnelikult tunneb.)