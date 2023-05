Mai-Agate Väljataga: kui usud, et saad hakkama, siis saadki

Toome niisuguse näite: maja põles maha. Mõni inimene annab kohe alla: nüüd on kõik, mul pole kuskil elada ja ma parem suren ära. Ja ei hakkagi tegutsema, vaid annab sõna otseses mõttes oma negatiivsetele tunnetele järele. Mida aga tegelikult peaks tegema? Jää seisma või istu maha ja hakka vaatama, mis tunded sul praegu on. Kas sa päriselt usudki, et jääd prügikasti kõrvale, või sa kardad või on sul kahju ilusast majast, kas sa arvad, et keegi tegi seda meelega ... Ei ole vaja haliseda. Kõige olulisem ükskõik mis sündmuse juures on see, et jääksid teadvele, mitte ei satuks šokiseisundisse. Seetõttu on oluline pidevalt harjutada siin ja praegu olemist ning õppida tunnetama enda sees olevaid tundeid. Meie sees on energiaväljad, mis on minu käes olevad loomejõud. Kuidas kasutame, seda ka loome.