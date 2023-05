Need on kolme tüüpi naiste orgasmid

Teadlikku seksi praktiseerivatel inimestel on kasulik teada vähemalt kolme tüüpi naiste orgasme, milleks on klitoriaalne, vaginaalne ja emaka(kaela)orgasm. Enamus naisi ja mehi on kuulnud vaid klitoriaalsest orgasmist, mis on suhteliselt pealispindne nauding, kiire värelus. Naised, kes ei koge vaginaalset ja emakakaelaorgasmi, jäävad sageli rahulduseta ega saagi kunagi teada, miks. See rahulolematus võib ulatuda seksuaalaktist endast palju kaugemale. Naisel võib tekkida tunne, et tema südames on justkui midagi puudu. Ta võib tunda tühjust, igatsust millegi järgi, mida tema mees ei näi suutvat talle pakkuda, kuigi ta võib seda üritada.

Ilma sügavamate vaginaalsete ja emakakaelaorgasmideta ei pruugi naise keha kunagi tunnetada, et mehe siiras armastus on tunginud sügavale ta olemusse. Naine võib tunda, et mees üritab. Ta võib tunda, et mees hoolib ja armastab. Kuid sügaval sisimas on tühjus.

Kuna tema sees on rahuldamata igatsus, võib naine unistada sellest, kuidas keegi teine – võõras mees, mõni „paha poiss“, müstiline olend või mingi kirjeldamatu jõud – teda sügavalt võtab, „paneb“ teda nii, nagu keegi teine seda varem teinud pole. Ja seda kõike seepärast, et ta pole oma keha ja südamega olnud võimeline sügavuti ja usaldades vastu võtma oma partneri sügavat armastust – vahet pole, kas me räägime lesbilisest või heteroseksuaalsest suhtest.