Kui sünnitusjärgne aeg on eraklik ja raske

Mulle tundub, et nn hästi (kergelt) sünnitamine, suurepärane imetamine ja ideaalne perekond, kus kõik on pestud ja klanitud on osa tänapäeva edukulutusest - kõik peab olema esikaane vääriline. Mida selline võrdleimine ja „imeperekondade“ eksponeerimine teeb naistele, eriti neile, kel endal võimalusi ja toetust ehk napib? Kas sellest on võimalik nö üle olla ja oma asja ajada, oma igapäevaelu reaalsusega?

Meil on nagu üks suur võistlus, et võidab see, kes kõige paremini kõigega üksi hakkama saab ja kõige rohkem infot omab. Oleks aeg, et see muutuks võistluseks, et kes julgeb kõige rohkem toetut vastu võtta, et nö võidab see, kes julgeb olla kõige autentsem TEMA ISE. Mõne inimese jaoks tähendab see suurt ja pidevat toetust, mõne jaoks piisab teadmisest, et toetus on telefonikõne kaugusel - oleme individuaalsed ja peame ka täiskasvanud inimestena täna õppima ka iseennast tundma, oma vajadusi tähele panema ja neid väljendama ning vajadusel abi küsima.

Vastused ja ära tundmine, mis on õige ja vajalik, algab seestpoolt - on vastavuses meie endi väärtushinnangute ja tõekspidamistega. Kui pere püüab pidevalt olla kellegi teise järgi või sobituda ühiskonnas laialt levivatesse mudelitesse, võib lõpuks jõuda seesmise konfliktini, mis tekitab raskusi igapäevases toimetulekus. Teiselt poolt on noori vanemaid suunamas tihti ka lähedased eelnevatest põlvkondadest, kelle teadmised ja uskumused ei pruugi olla tänapäeval enam teaduspõhised ega rakendatavad. Nii satub noor lapsevanem nö kahe kuhja vahele, kus üks ei tundu õige ja teine kättesaamatu ning sisse ronib tunne, et oledki üksi.

Tänapäeval on tõesti infot ja võimalusi väga palju, kuid see sama infoküllus tõmbab meid kõiki vaatama pidevalt iseendast väljapoole ning seeläbi tegelema võrdlemisega ja hindamisega. Samal ajal on lapse tulek perre sügavalt iga pere isiklik kasvuprotsess.

Me elame justkui paremini kui kunagi varem, samas aina enam on kuulda seda, kuidas naised on peale sünnitust mures, üksinda, masenduses, isegi kliinilise depressioonini välja. Kuidas ja miks on juhtunud nii, et me elame nii hästi, aga noor ema on ikkagi sageli oma muredega üksi?

Võibolla tasuks küsida, et kust selline suhtumine üldse tuleb? Miks meil on nii sügavalt juurdunud tunne, et peame olema esikaane väärilised või üldse esikaanele püüdlema.

Selline käitumine võib olla vastus meie sisemisele haavale, kus tunneme, et pole muidu piisavad või tähelepandud. Probleem on aga selles, et selline võrdlemine süvendab juba niigi sees lokkavat alaväärsustunnet ning ebakindlust. Palju räägitakse sellest, et sotsiaalmeedia liigpositiivne kuvand tekitab probleeme neile, kes ennast sellega võrdlevad ja püüavad lihtsalt igapäevase eluga hakkama saada. Tegelikkuses tekitab see samasuguseid probleeme ka neile endile, kes sellist kuvandit üritavad pidevalt edasi anda.

Meil kõigil on valik kuhu ja kuidas oma energia suunata ning millist infot „tarbida“. Tihti teen ma oma klientidele ülesandeks hoiduda liigsest meedia tarbimisest ning iga kord, kui on soov telefon haarata ja skrollima hakata, sulgeda silmad ja teha samasugust skrollimist enda meeles ja sisemuses. Kõik vastused on seal olemas. Oma igapäevaeluga on seda lihtsam toime tulla, mida vähem selle vastu võitled ning mida teadlikum oled sellest kuhu ja kuidas oma energia suunad.

Sa töötad igapäevaselt naistega. Mis on ühe lapseootel või vastsünnitanud naise suurim mure tänasel päeval?

Naised kogevad tihti, et nad on lihtsalt üks osa massist... mitte midagi erilist. Et mõtted ja tunded, mis on nende sees, on täiesti tavalised, justkui mitte tähelepanuväärsed ja seega ei vääri justkui süvenemist või toetust. Iga asja peale, mida naine tunneb, tuleb vastus, et see on normaalne, läheb üle, ole rahulik, või isegi - kõik on ju hakkama saanud, ole tugev.

Aga tegelikult pole ju üldse küsimus selles, kas mingi sümptom või tunne on normaalne või mitte, kas naine on tugev või mitte, vaid see, et iga naise jaoks on lapseootel aeg ja ka varajane sünnitusjärgne aeg väga eriline. Iga naine väärib siin natuke rohkem ära kuulamist ja jagamatut tähelepanu.