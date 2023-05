Sa oled looja ja olemas on lihtne protsess, mille järgimisel võid luua endale mis tahes suhte

Sa pead uskuma, et oled juba palumise hetkel saanud sellise suhte, mida soovid. Sul peab olema sellesse täielik ja vankumatu usk. Pead uskuma, et sul on juba olemas, mida endale küsisid. Kui usud, et sul on juba praegu see täiuslik suhe olemas, siis asub külgetõmbeseadus võimsalt liigutama kõiki olusid, inimesi ja sündmusi selleks, et soovitud suhte ka saaksid.

Esita palve vaid korra; usu, et oled soovitu kätte saanud; ning kõik, mida pead selle ideaalse suhte saamiseks tegema, on vaid end hästi tundma. Kui sinu enesetunne on hea, siis oled vastuvõtmise sagedusel. Oled kõigi sinu ellu saabuvate heade asjade sagedusel ja saad endale selle, mida palusid. Sa ju ei paluks endale suhet, kui suhte vastuvõtmine ei tekitaks sinus head enesetunnet, ega ju? Seega tõsta end hea enesetunde sagedusele ja saad endale kõik, mida soovid, ning see ei piirdu üksnes imeliste suhetega.

Püüa vältida konkreetsele inimesele mõtlemast ja keskendu selle asemel oma ideaaltüübile. Millised on tema huvid? Kuidas ta välja näeb? Milliseid riideid ta kannab? Millega ta elatist teenib? Mida meeldib talle vabal ajal teha? Millised on tema väärtushinnangud? Kas ta on oma pereliikmetega lähedane? Millised on tema uskumused? Kas tal on eelarvamusi? Kas ta on ontlik? Kas ta on suur muusikasõber? Spordisõber? Kas talle meeldib pidutseda või kodus olla? Millist toitu talle süüa meeldib? Kas ta on lahke iseloomuga? Kas ta suhtub oma töösse kirglikult? Kas ta on edule orienteeritud? Kas ta on rahaliselt stabiilne? Millised on tema sõbrad ja sugulased? Mida tähendab tema jaoks „perekond“? Kas ta armastab lapsi või mitte eriti? Missugused on tema parimad omadused? Mis on teil kahel ühist?