Kui laps soovib nutitelefoni, ütle – mine metsa!

Huvitav, mis võib olla lastevanemate suurim hirm? USA näitel on kuni kolmeaastaste laste erakorralise meditsiini osakonda sattumisel pooltel kordadel põhjuseks mõni koduse elukorraldusega välditav juhtum. Sestap võiks arvata, et hirmuks on lapsi tabada võiv kehaline trauma. Ometigi oleks tegu vale vastusega! Selleks ei peeta ka tänaval vuravaid autosid, võõraid inimesi, lastepilastajaid ega terrorismi. Neid märksõnu kohtab tihtilugu poliitilistes väitlustes, püüdes hirmudega rahvale müüa mõnd uut vabadusi kitsendavat seadust.

Kokku 2500 USA lapsevanemat haaranud küsitlusest selgus, et peamiseks hirmuallikas on saanud internet ja sotsiaalmeedia ja seda mitte ainult teismeliste puhul. Sama hirm kammitseb kõikide laste vanemaid. Ei tea, kas meil on asjad teisiti, aga vastust teadmata on teiste probleemide märkamine mõnevõrra lohutavam.

Ameeriklastest lastevanemate puhul tuleneb hirmutav jõuetus nutitelefonidest. Taskuseadmete järele on keeruline valvata, misläbi kujutab ainsat tõhusat meedet telefoni ostmata jätmine. Telefoni ostes seisavad vanemad teistsuguse ebameeldiva dilemma ees. Teades, et kõigil teistel lastel on telefon, tundub oma võsukese ilmajätmine lastele mõistmatu karistusena.

Maailma suurimat vaimse heaolu andmebaasi haldav mittetulundusorganisatsioon Sapien Labs avaldas seni kõige põhjalikuma noorte vaimse heaolu ja nutitelefonide kasutamise vahelisi seoseid käsitleva uuringu raporti (pdf). Peaaegu 28 000 18– 24-aastast kaasanud ülemaailmses uurimistöös otsiti vaimse tervise ja erinevate elustiili ning elukogemuse tegurite vahelisi seoseid. Vaimse tervise mõõdikuks oli kombineeritud indeks vaimse tervise ja vaimsete võimetega seotud 47 tagust.