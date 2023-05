Sisemised programmid ja uskumused, mis piiravad meie võimalusi

Sünnist alates omandab laps läbi tunnete ja emotsioonide oma vanemate dialoogid, nende suhtumise tema vastu, teda mõjutavad kogu perekonna õhkkond ja elukorraldus. See tähendab, et tema eluprogrammi varjatud, teadvustamata osa, sisendatakse talle ja see salvestub tema mällu. Alles hiljem saab inimene ise oma stsenaariumi autoriks. Väga palju sõltub sellest, kas tema elustsenaarium on originaalne või on see juba olemasoleva stsenaariumi „ekraniseering“, samasuguse, millega tema vanemad või sugulased elasid. Mõned näited sisemistest programmidest ja uskumustest, mis võivad meid piirata:

1. Enesepiiramine

Usume, et me ei suuda midagi teha või et me ei ole väärt mingil alal edu saavutama. Selle uskumuse tõttu võime seada piiranguid oma eesmärkidele ja võimalustele.

2. Harjumused

Me kipume kordama samu tegevusi, mõtlemata, et me võiksime ju oma käitumist muuta. Selline tavapärane käitumine võib piirata meie võimalusi ja takistada meie kasvu.

3. Hirm

Hirm võib piirata meie tegevusi ja takistada meie arengut. Näiteks võib hirm ebaõnnestumise ees takistada meil midagi uut proovida.

4. Uskumused

Uskumused mõjutavad meie seisukohti ja maailmataju, kuid mõnikord võivad need olla valed või vananenud, oma aja ära elanud. Me ei näe teisi võimalusi ja see takistab meie arengut.

5. Põhimõtted

Meie põhimõtted ja väärtused on äärmiselt olulised, kuid need võivad takistada meie arengut ja kasvu, kui need ei vasta meie eesmärkidele ja ambitsioonidele.

Kõik inimesed ei tea, mida nad tegelikult elult otsivad, millised eesmärgid nad endale seavad ja kuidas neid saavutada. Õnneliku ja teadliku elu elamiseks on vaja mõista oma elumissiooni ning leida selles tasakaal ja elutarkus. Esimene samm oma elu stsenaariumi teadvustamise teel on mõelda oma elu väärtustele ja prioriteetidele.