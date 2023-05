Kui nahk emotsioneerib

Enamik neist, kes mõne nahaprobleemiga tema poole pöördunud, on kaotanud elus lähedase. Psühholoogi sõnul kehtib see iseäranis psoriaasihaigete kohta. Sümptomite rahustamiseks kasutatakse küll steroidkreeme, ent psoriaasi ravida ei osata, sest selle tegelikku põhjust ei teata. „Mina ka ei tea. Teen teoreetilisi oletusi, milles võib peituda tõde, aga võibolla ka mitte, ent asi on edasi uurimist väärt.“ Biechonski rõhutab, et ta ei pane diagnoosi, vaid aitab inimesel meelde tuletada, mis toimus tema elus ajal, kui probleem algas. Mis oli see emotsioon, mida ta siis tundis.

„Kuna nii närvisüsteem kui epidermis on mõlemad pärit ühest lootekihist ja loote arengus on neil tugev vastastikune mõju, võibki tasakaalustamatus närvisüsteemis olla nahal näha. See omakorda võib olla kaudne märk mõne olukorra ebameeldivast mõjust või reaktsioon sellele, mis niisuguse olukorra esile on kutsunud,“ jätkab Biechonski.

Sama lugu on higistamisega või kananahaga, mis ihule tõuseb. Me tunneme midagi ja see on „reeturlikult“ nahal näha. Imestada pole siin tegelikult midagi – on ju nahk ja närvisüsteem pärit ühest ja samast allikast.

„Nahk on sisemise mina, meie tunnete peegel,“ kinnitab nõustamispsühholoog Jure Biechonski. „Võtame või punastamise. See on keha emotsionaalne ja füsioloogiline reaktsioon, mis jõuab nahapinnale. Inimene püüab oma tundeid küll varjata, ent mida rohkem ta üritab, seda enam need punana palgeile tõusevad. Keha ei valeta kunagi ning teda vaikima sundida ei õnnestu.“

„Nad mõtlevad ülemäära, töötavad täieliku kurnatuseni ega kuula sõnumeid, mida keha annab. Ka on nad külmakartlikud ja seepärast teeks neile head jalad soojas hoida. Mitte ainult mõnusa olemise, vaid ka selle pärast, et paremini tunnetada oma füüsilist keha,“ annab tohter nõu. Veel soovitab ta enese ja oma naha väljast- ja seestpoolt tugevdamiseks püüda loobuda läänelikust elustiilist, s.t 24/7 elurütmist, stressist, linnakärast, samuti toetada seedimist ja soolestiku mikrofloorat. „Peaga“ töötegijaile tuleb kasuks pidada päevas korrapäraseid puhkepause, seitse tundi ööund on hea aga kõigile.

Antroposoofiline dermatoloog Brigitte Roesler Saksamaalt teab uurimistulemustele toetudes öelda, et näiteks need, kes hädas läänemaailmas iseäranis levinud nahaprobleemi – atoopilise dermatiidiga, need on sageli ka õhukese nahaga nii sõna otseses kui kaudses mõttes.

Psühholoog paiskab õhku mõttekäigu – akne puhul on arvatavalt tegemist hormonaalsete muutustega organismis? Ent need on ometi kõigil, vistrikke samas mitte. Sama on sünnitusjärgse depressiooni või menopausiga. Miks mõnedel see esineb, teistel mitte? Need, kel tolmuallergia, võiksid koolitaja sõnul mõtiskleda selle üle, millest tekib kodutolm. Väga paljus meie nahalt mahapudenenud surnud ja keskmiselt iga 28 päeva järel uuenevatest naharakkudest. Mille vastu sa siis allergiline oled? Selle vastu, kes sa olid eile?

Lapsepõlves programmeeritakse meisse nii vanemate kui ühiskonna poolt, et on mõnesid tundeid, mida pole hea tunda. Näiteks leina. Kui keegi lapsele lähedane sureb, last matusele enamasti kaasa ei võeta, sest arvatakse, et see võib olla talle liiga ränk kogemus. Või siis ei taha täiskasvanud lapse ees näidata oma kurbust. Ema-isa püüavad oma maimukest heas usus kaotuste eest kaitsta. Ja nii kasvabki ta üles teadmisega, et on tundeid, mis tuleks oma sisemuses alla suruda. Siis aga juhtub inimese elus, olgu lapse või täiskasvanuna, midagi, mis selle ära peidetud emotsiooni pinnale toob.

Keha ei valeta

Nahaprobleemid, enneaegne vananemine või kortsud räägivad Biechonski hinnangul mingist emotsionaalsest probleemist, mida inimene välja ei ela, vaid alla surub. Ja see on nahal näha. Ta toonitab, et see on tema arvamus, mis ei pruugi olla tõsi, ent uurimiseks tuleb ju kuskilt pihta hakata. Ka raske elu on nahal ja näos näha. Mõni vananeb ühtäkki järsult. Mis oli see hingetrauma, mis sellise äkilise vananemise kaasa tõi?

„Asi ei ole iseenesest hingetraumas, sest kõikidele ei too kaotus kortse näkku. Asi on inimese emotsionaalses suhtumises sellesse traumasse. Kas ma luban endal neid tundeid tunda ja lasen neil siis minna või surun nad alla.

Minu arvamus on, et kui emotsioone välja ei elata, ilmuvad nad naha pinnal nähtavale. Ja mitte ainult,“ räägib ta seosest tunnete allasurumise ning vähki, südame- ja muudesse tõbedesse haigestumiste kasvu vahel. „Meid õpetatakse tundeid kontrolli all hoidma, oma viha üle võitu saama, aga kes ütles, et viha ei ole hea? Neil, kes vihastavad, pole depressiooni. Võib-olla on depressioon hoopis võimetus viha välja näidata?

Meid õpetatakse olema tugev. Mina aga küsin: oled sa piisavalt tugev, et näidata välja oma nõrkusi või oled sa nii nõrk, et teeskled, et oled tugev? Oled sa piisavalt aus, et tunnistada, et mõnikord sa valetad või oled sa selline valevorst, et ütled, et sa ei valeta kunagi?“