NÄDALA TAROSKOOP 15.-21.05 | On hea aeg selleks, et suhteid parandada

Nädala kaartideks on mõõkade äss ja karikate rüütel. Praegu tehtud otsused on juhitud mõistuse ja südame poolt saavutatud harmooniast. Saabunud on suurem selgus ja olemas on ka tegutsemistahe. Samal ajal suudad oma tegemistes täielikult kuulata oma südame juhatust, oled empaatiline ja koged samasugust peegeldust ka välismaailmast, mis vastab sulle pehmel ja sõbralikul moel. Tunned universumi toetust ja see annab sulle kindlustunnet, et oled õigel teel.

Suhete osas on hea aeg selleks, et pidada maha selgitavaid vestlusi. Nüüd suudad mõista oma partnerit ja tema motiive või ootusi suurepäraselt. Samuti on hea aeg selleks, et teha ühiseid plaane, kuna inimesed on kompromissialtid ja lisaks oma tahtmistele suudavad kuulata südamehäält, mis laseb olla paindlik ja armastav. Konfliktid võivad tekkida ainult ego tasandilt. Kui surutakse iga hinna eest ainult oma tahtmist läbi ja ei olda teadvel, siis tehakse oma otsustega halba lisaks kaaslasele ka iseendale.

Tööalaselt võib ette tulla uute ideede või muutuste pinnalt vastakaid tundeid. Esimese emotsiooni pealt ei peaks millelegi reageerima, sest üldplaanis on nädal väga soodus ideede genereerimiseks, plaanide tegemiseks ja uuteks algusteks. Tuleb vaid jälgida, kuidas muutusi välja hõigatakse. Kui inimestega hoolivalt ja rahulikult ümber käia, siis laabuvuvad kõik töö- ja rahaasjadega seonduvad plaanid hästi. Rahaga seotud otsuste puhul ei tohiks lasta emotsioonidel varjutada majanduslikku mõtlemist.

Tervise osas tasub olla hoolikas, sest võimalikud on vigastused või ettevaatamatusest tingitud õnnetused. Nii igapäevaelus kui sportimisel jälgi, et sa oleksid mõtetega selle juures, mida teed. Väldi kiirustamist ja kärsitust. Rahu on see, mis sind praegu hoiab ja säästab.

NÄDALA TAROSKOOP 15.-21.05

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)