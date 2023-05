Koolipsühholoog ja pereterapeut Auli Andersalu-Targo: inimesed sageli üllatavad oma hoolivusega

Kriis tähistab olukorda, kus on vaja muutuda. Muutus võib olla seotud mõne elusündmuse, arengufaasi, haigestumisega või ka laiemalt ühiskonnas aset leidvate protsessidega. Igaühe elus võib ette tulla kriise. Need on lihtsalt elu osa. Oleme inimestena omavahel väga seotud ning kindlasti saame mõjutatud ka muutlikest oludest meie lähiümbruses, peres, koolis, sõpruskonnas. Inimesed kogevad kriise eri viisidel. Midagi jäetakse maha ja midagi uut algab. Kõigi jaoks ei pruugi arengulised muutused kriisi kaasa tuua, kuid paljud inimesed reageerivad tugevamalt või vajavad rohkem aega ja lisaressursse, et toime tulla. Loe, mida on kriisis toimetuleku kohta öelnud koolipsühholoog ja pereterapeut Auli Andersalu-Targo ja kuula lisaks Alkeemia podcasti.