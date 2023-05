Kaotusest ja südamevalust on võimalik üle saada

Erinevad kaotused

Paljude jaoks on üllatus, et kaotusi võib olla mitut eri liiki. „Kaotus on kaotus,“ ütlevad nad ja mingil tasandil on see tõsi; ent kuna kaotusi on niivõrd erinevaid, tasub kaotuste arhetüüpe siiski lähemalt vaadelda.

Keskendume keerulisele kaotusvalule; teadmatuse piinadele ja varjatud leinale. Oluline on meeles pidada, et lein on reaktsioon sellistele kaotustele. Kaotuse tüübi mõistmisest võib olla abi, see võib aidata teil leida olukorras oma „parim mina“.

Keeruline kaotus

Lihtsalt öeldes on keeruline iga kaotus, mida komplitseerivad veel teisedki asjaolud. Enamik meist teab, mida kogetakse siis, kui suhe lõpeb loomulikul moel. Kui kaks inimest on lahutusega vastastikku nõus, on tegemist probleemitu kaotusega. Kui eakas sugulane sureb pärast pikka head elu, on seegi probleemideta kaotus. Kui palju on aga selliseid probleemideta kaotusi? Kui sageli on kõik osapooled nõus? Kui sageli lõpeb kõik hästi?

Muidugi, kõigi inimeste elus on probleeme ja nii on kaotusedki probleemsed. Kaotused muutuvad keeruliseks, kui neid ei osata ette näha. Teisisõnu, kaotus tuli ootamatult. Samal ajal kui te mõnd sellist kaotust nimetate – ja see võib tõepoolest olla komplitseeritud kaotus – on alati võimalus sellest kaotusvalust terveneda, ükskõik kui keerulised asjaolud ka poleks. Vaatame mõnd näidet selle kohta, kuidas on võimalik mõtlemist muuta.

Suhtes, mille üks osapool soovib lahku minna, kuid teine mitte, võiks oma mõtete sekka puistata näiteks sellise sisenduse: Kuigi ma ei mõista meie lahkuminekut praegu, lepin tulevikus, et see on reaalsus ning tervenemine võib alata.

Samasugust mõtet võib rakendada ka lahutuse korral: Ma ei usu, et meil oleks vaja lahutada, kuid mu mees [või naine] tahab lahutada [ja on lahutuspaberitele alla kirjutanud]. Kuigi ma pole lahutusega nõus, usun siiski, et me valime ise oma saatuse ning mu partner on valiku teinud. Igaühel on õigus valida, kas olla abielus või mitte.