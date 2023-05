Miks sa ootad, et tema muutuks?

Loodame, et ta hakkab hindama seda, kui palju oleme tema nimel pingutanud. Loodame, et ta lõpetab tarvitamise ja saab aru kui halvasti see tervisele mõjub. Loodame, et saame koos vanaks ja õnnelikuks, kuigi tema saladused kasvavad ja käitumine muutub järjest hullemaks.

Kui inimesed ei tunne ennast piisavalt enesekindlana, siis nad usuvad, et oma vajaduste eest hoolitsemine on isekas. Selle asemel pühenduvad nad teiste inimeste vajadustele, lootes, et vastutasuks hakatakse ühel päeval nendest rohkem hoolima kui oma sõltuvusest. Kaassõltlased annavad vastutuse oma heaolu eest teise inimese kätesse koos lootusega, et TEMA saab oma vigadest aru ja muudab ennast.

Darlene Lancer, tuntud ameerika kaassõltuvuse spetsialist, kirjutab raamatus Codependency for Dummies: … ootused on retsept, millega saab tellida kannatusi. Kui sul on plaan, milline partner peaks olema ja kuidas käituma, siis sa lood endale elu, mis on täis pettumusi. Kui sa ootad, et sulle lähedane inimene hakkaks käituma viisil, mis talle endale ei meeldi või mis on vastuolus tema olemusega, siis te lõpetate suurte tülidega.

Sageli algavad ebarealistlikud fantaasiad lapsepõlves, kuna see on meie psühholoogiline kaitsemehhanism. Kui olime veel lapsed, aitas lootus emotsionaalselt ebaturvalise keskkonnaga hakkama saada. Juhul, kui pidime olema varakult iseseisvad ja kõigega ise hakkama saama, siis unistasime vanemast, kes tunneks siiralt huvi, kuidas mul läheb. Kui kodus palju tülitseti, unistasime vanemast, kes hakkaks kaineks või enam ei karjuks. Kui olime palju üksinda, unistasime täiskasvanust, kes oleks kodus ja me ei peaks tundide kaupa aknal ootama. Lootsime, et see lihtsalt juhtub, just nii nagu muinasjutus.