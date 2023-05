Alkeemia lugemisnurk | Enesekaitse eesmärgil loodud maskid ilmnevad inimese kehaehituses ja välimuses

Sulle võivad tunduda ebameeldivana erinevate haavadega seotud isikute käitumise kirjeldused ja teised iseärasused. Kui tunned ära mõne oma haava, hakkad ehk eitama vastavat enesekaitseks loodud maski kirjeldust. See on täiesti normaalne inimlik vastuhakk. Anna enesele aega. Pea meeles: sa käitud nii, nagu dikteerib su mask, tähendab, see ei ole sina ise. Samas kui kellegi käitumine sulle ei meeldi või ärritab sind, siis kas sulle ei too kergendust teadmine, et see on märk maskist, mille inimene ette pani, vältimaks haiget saamist või kannatusi? Ära seda unusta ning sa muutud palju sallivamaks ja sul on kergem teisi inimesi armastusega vaadata.

Võimalik, et sul tekib soov vaielda, kui loed, et näiteks teatud haava käes kannatavad isikud on konfliktis oma ema või isaga. Enne kui jõudsin niisugustele järeldustele, uurisin rohkem kui tuhandet inimest ja veendusin, et asi on just nimelt nii. Kordan siin seda, mida räägin igal oma seminaril: rohkem lahendamata probleeme jääb selle lapsevanemaga, kellega lapsel või noorukil oli justkui suurem teineteisemõistmine. Inimesel on raske uskuda, et ta kannab hinges viha selle vanema peale, keda armastas üle kõige. Selle väite esimeseks kinnituseks on eitus, järgneb viha ja alles peale seda on inimene võimeline reaalsusele näkku vaatama.

On täiesti võimalik, et lugedes erinevate haavade kirjeldusi, aga samuti vastavate maskide kandjate käitumise iseärasusi, tunned end ära kõiges – füüsiline keha aga ei peta. Tahan rõhutada: väga tähtis on hästi meelde jätta füüsilise keha kirjeldus, sest keha peegeldab väga täpselt seda, mis toimub inimese sees. Palju raskem on end ära tunda emotsionaalsel ja mentaalsel tasandil. Pea meeles, meie ego ei soovi, et kõik me uskumused oleks päevavalgele tiritud – need moodustavad ju ta toidu, ta elab nende najal.

Meie keha on niivõrd teadvustatud, et leiab alati mooduse teatada, mis meil korras ei ole, mis on lahendamata. Tegelikult kasutab meie sisemine jumal keha teadaannete jaoks.

On olemas hea moodus kontrollida oma füüsilisi muutusi: tee endast igal aastal pilt. Tee suures plaanis fotod kõigist kehaosadest, nii et üksikasjad oleksid hästi näha. Jah, keegi muutub kiiremini, keegi aeglasemalt, täpselt samuti nagu ühed inimesed saavad reisi ettevalmistustega valmis kiiremini kui teised. Peamine on mitte katkestada sisemiseks ümberkujunemiseks tehtavat tööd, sest just see täidab elu õnnega.

Kõigele vaatamata möödub rohkem kui aasta, enne kui on võimalik konstateerida tulemusi füüsilise keha tasandil: keha muutub alati aeglasemalt, sõltuvalt mateeria olemusest, mis on ta ülesehituse aluseks. Meie märksa peenemad kehad (emotsionaalne ja mentaalne) kujunevad ümber hoopis lühema aja jooksul pärast seda, kui oleme oma olemuse sügavuses armastusega vastu võtnud teatud otsuse. Näiteks on meil väga kerge soovida (emotsionaalselt) ja ette kujutada (mentaalselt), kuidas me reisime välismaale. Sellekohase otsuse võime vastu võtta mõne minuti jooksul. Projekti konkretiseerimine füüsilises reaalsuses (teha plaan, kokkulepped, koguda raha jne) nõuab rohkem aega.

Võtame näiteks nooruki, kes peab end ülal nagu pöörane. Kui avastad, et ta käitub nii vaid sellepärast, et püüab varjata oma haavatavust ja hirmu, siis su suhtumine temasse muutub, sest tead, et pole ta mingi pöörane ega üldsegi ohtlik. Säilitad rahu ning oled suuteline nägema ta häid omadusi, mitte ainult vigu ning jämedust.

Olla hüljatud on väga sügav haav. Hüljatu tunneb seda kui lahtiütlemist oma olemusest, kui eitust oma õigusele olemas olla. Kõigist viiest haavast ilmneb üljatustunne esimesena, see aga tähendab, et sellise haava põhjus tekib esimesena. Hing, kes tuleb maale tagasi eesmärgiga sellest haavast terveks saada, osutub hüljatuks sünnimomendist alates, aga paljudel juhtudel isegi varem.

Paslik näide on soovimatu, juhuslikult ilmale tulnud laps. Kui selle beebi hing ei saanud hüljatuse üleelamisega hakkama, see tähendab, et ei osanud jääda iseendaks ega tundnud end hästi vaatamata sellele, et teda omaks ei võetud, siis elab ta möödapääsmatult uuesti läbi hüljatuse seisundi. Eredaks näiteks on ebasoovitavast soost laps. On suur hulk muidki põhjusi, mille pärast lapsevanem oma lapse hülgab. Meil on aga väga tähtis mõista, et ainult need hinged, kel on hädasti vaja läbi elada hüljatuse kogemus, tõmbavad ligi üht või mõlemat teatud tüüpi lapsevanemaid: neid, kes tingimata oma lapse hülgavad.

Väga sageli on ka nii, et vanemal ei olegi kavatsust oma last hüljata, ometi tunneb laps end hüljatuna iga tühise põhjuse pärast, näiteks peale solvavat märkust või kui lapsevanem tunneb viha, on kannatamatu jne. Kui haav on kokku kasvamata, on seda väga kerge lahti kiskuda. End hüljatuna tundev inimene ei ole objektiivne. Ta interpreteerib kõiki sündmusi läbi oma haavafiltri ja tunne, et teda on hüljatud, muutub vaid teravamaks, kuigi see ei vastagi ehk tegelikkusele.

Päevast, mil imik tundis end ärapõlatuna, hakkab ta kujundama PÕGENIKU maski. Ma olen viibinud paljude regressioonide juures, kus inimesed on tagasi läinud oma looteperioodi, ja olen tähele pannud, et need, kes kannatavad hüljatuse haava käes, näevad end emaüsas väga väiksena, vähe ruumi võtvana ja sageli pimeduses. See on kinnitanud mu oletust, et põgeniku maski kujunemine saab alguse juba enne sündi.