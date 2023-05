Igal aastal teeb igaüks meist läbi palju elumuutusi, mis võivad lihtsa teadvustamisega muutuda ärevust tekitavatest sündmustest elujaatavateks üleminekukogemusteks

Vahepealne aeg ehk limbo . Oleme üleminekutsoonis – eraldatud vanast elust, aga mitte veel uues elus –, mis see on väga ebamugav koht; seda iseloomustab tuimus, segadus, masendus ja tunne, et kontroll pole meie käes.

Igal päeval ja aastal teeb igaüks läbi palju elumuutusi, mis võivad lihtsa informatsiooni ja teadvustamisega muutuda ärevust tekitavatest ja meid tühjaks ammutavatest sündmustest elujaatavateks üleminekukogemusteks. Harjumuslikult peame me üleminekuid rasketeks või negatiivseteks, aga enamik inimesi ei mõista, et neis etteennustatavates elutsükli ilmingutes peituvad võimalused, mis kutsuvad meid sisenema oma hirmu ja kurbusesse, nii et me terveneme iga kord sügavamatel tasanditel. Selle asemel et läbida üleminekud nii kiiresti kui võimalik, saaksime suuremat kasu nende vastuvõtmisest. (Pealegi oleme me kõik elu üleminekus, mida raamivad sünd ja surm – lihtsalt mõned üleminekud on suuremaks kergenduseks kui teised.) Elu on alatises muutumises ja kui me läheneme üleminekutele kavatsusega kasvada, siis õpime lõpuks seda tõde armastavalt vastu võtma. Ja mis veel tähtsam – kui läbid ülemineku teadvustatult, siis antakse sulle hea võimalus loobuda hoiakutest, uskumustest, mustritest ja harjumustest, mis su ärevust soodustavad.