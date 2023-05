Treeni ennast lahti laskma liigsest reageerimisest

Parim viis talletatud valupesade vabastamiseks on harjutamine. Nii nagu harjutad heliredeleid klaverimängu õppides või teed trenni, et spordis edu saavutada, nii tuleb ka vabastamist harjutada, et selgeks saada, kuidas see käib. Alustad lihtsatest asjadest. Me nimetame neid madalal rippuvateks puuviljadeks. Päeva jooksul tuleb ette arvukalt olukordi, mil tekitad iseenda sees segadust täiesti asja eest teist taga. Tõmblemine ees toppava auto pärast ei tee midagi paremaks, ajab vaid veel enam pingesse. Kulude-tulude analüüs näitab, et sada protsenti on siin kulu ja null tulu. Sellisest kalduvusest vabanemine peaks justkui kerge olema, aga pole. Avastad, et sul ongi mood peale käia ja nõuda, et kõik oleks nii, nagu sina tahad, isegi kui see soov on irratsionaalne. Asjad on nii, nagu nad on, kõikide neid mõjutanud muude asjaolude tõttu. Sa ei muuda ilma sellega, et kaebled selle üle. Kui oled arukas, hakkad muutma oma reaktsioone reaalsusele, selle asemel et reaalsusele vastu sõdida. Nii tehes muudad suhet nii iseenda kui ka kõige muuga.