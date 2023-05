Tihti kanname maske soovist olla armastatud või hirmust kellegi armastus kaotada

* Kui aktiveerub MAHAJÄETUSE haav, siis paned ette sõltuva maski. See teeb sind nagu väikeseks lapseks, kes otsib ja nõuab tähelepanu – sa nutad ja kaebled ning allud kõigele ja kõigile, sest ei usu, et oled võimeline tegutsema iseseisvalt. See mask sunnib sind kasutama erinevaid nippe, et sind ei jäetaks üksi või sulle osutataks rohkem tähelepanu. See võib veenda ka haigeks jääma või saama mingite asjaolude ohvriks, et leida toetust ja abi, mille järele sa nii januned.

* Kui aktiveerub su HÜLJATU haav, paned ette põgeniku maski. See mask kutsub esile soovi minna ära olukorra või inimeste eest, mille/kelle pärast arvad end olevat hüljatud. Sa kardad paanikat ja jõuetust. See mask veenab sind: muutu võimalikult nähtamatuks, tõmbu endasse, ära räägi ega tee midagi sellist, mis sunniks teisi sind hülgama. See mask sunnib sind uskuma, et sa pole sedavõrd tähtis olend, et sul oleks õigust eksisteerida selles täiuses, milles eksisteerivad teised.

Sel hetkel, kui sa seda teadvustad, ole õnnelik, et su haav andis endast märku, ja ole tänulik juhusele või inimesele, kes su haava puudutas, sest just see puudutus lubab sul näha: haav ei ole kinni kasvanud. Ja sa said sellest nüüd teada. Ja selle haavaga annad endale õiguse olla inimene. Eriti tähtis on anda endale aega – anda endale õigus ajale, mis on vajalik tervekssaamiseks. Kui saad endale järjepidevalt öelda: „Noh, nüüd ma võtsin appi selle või tolle maski ja just sellepärast ma reageerisin sel kombel“, siis käib su tervenemine täie hooga.

Me paneme endale maskid ette ainult siis, kui kardame kannatust, pelgame lahti harutada seda haava , mida mask kaitseb, nagu meile tundub. Niipea kui mask on ees, ei ole me enam meie ise. Me võtame omaks selle, mis vastab meie maskile. Ideaalne oleks õppida maski kiiresti ära tundma, et samas kohe määratleda haav, mida püüame varjata, seejuures end kritiseerimata ning enda üle kohut mõistmata. Võimalik, et päeva jooksul muudad mitu korda maski, aga võib ka nii olla, et sa ei võta seda eest ära mitu kuud või isegi aastaid, enne kui ei ilmne mõni teine haav.

* Kui aktiveerub su ALANDUSE haav, siis paned ette masohhisti maski. See laseb sul unustada isiklikud vajadused ja mõelda ainult teistele, et saada heaks, suuremeelseks inimeseks, kes on alati valmis osutama teeneid, isegi kui need ületavad su võimalused. Sul on „taipu“ laduda oma turjale nende inimeste töid ja kohustusi, kes harilikult neid põlgavad, ja sa teed seda isegi varem, kui nad seda sinult paluvad. Sa teed kõik, et olla kasulik, et mitte tunda end alandatuna. Sellesama kavalusega saavutad selle, et sa ei ole mitte kunagi vaba, mis on sinu jaoks väga tähtis. Iga kord, kui käitumise või tegude motiiviks on hirm tunda enese pärast häbi või hirm alanduse ees, on see sinu jaoks märk, et oled kasutusele võtnud masohhisti maski.

* Kui aktiveerub REETMISE haav, paned ette kontrollija maski, mis teeb su umbusaldavaks, skeptiliseks, ettevaatlikuks, võimukaks ja sallimatuks. See on seotud su ootustega. Teed kõik näitamaks, et oled tugev isiksus ega lase end nii lihtsalt ninapidi vedada, ära kasutada või enese eest otsustada – pigem on aga just vastupidi. See mask sunnib kavaldama kuni valeni välja, peaasi et ei kaotaks tugeva inimese reputatsiooni. Unustad isiklikud vajadused ja teed kõik selleks, et teised mõtleksid: oled usaldusväärne ja sinule võib loota. Peale selle nõuab see mask näilise enesekindluse säilitamist, isegi kui sa ise ennast ei usalda ning kahtled oma otsustes ja tegudes.

* Kui aktiveerub EBAÕIGLUSE haav, paned ette rigiidse maski, mis annab su liigutustele ja hääletoonile külmuse, teravuse ja kuivuse. Keha muutub samuti jäigaks nagu käituminegi. See mask sunnib sind igas asjas nõudma perfektsust ja seoses sellega koged sagedasti viha ja sallimatust ning teed endale etteheiteid. Oled ülearu nõudlik ega arvesta isiklike piiridega. Iga kord, kui sa ennast kontrollid, end vaos ja tagasi hoiad või enda vastu karm oled, on see märgiks, et panid ette oma rigiidse maski.