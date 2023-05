Hiina meditsiini nõuanded: need valed toitumistavad on tihti haiguste põhjustajaks

Külm söök ja jook – hiina meditsiini järgi on temperatuurilt külma söögi või vedeliku tarbimine kahjulik seedimise tulele (põrna yang). Et toidust ja vedelikest kehale vajalik kätte saada, tuleb see enne seedimise algust kõigepealt kehatemperatuurini soojendada. Selleks kasutatakse põrna yang-energiat. Kui põrna yang jääb nõrgaks, tekib energiapuudus, koguneb niiskus, tõuseb kaal jne.

Energeetiliselt külmad ja jahedad toidud on värsked salatid, kurgid, tomatid, värsked juurja puuviljad. Nende ümbertöötlemiseks kulutab organism palju põrna yang-energiat. Kui kehas on palju tuld – inimesel on kogu aeg palav, ta nägu on punane, vererõhk kõrge ja ta räägib kõva häälega, siis sobib toortoit väga hästi, see jahutab ja tasakaalustab keha sisemist tuld. Kui aga kehas yang’i napib – inimesel on kogu aeg külm, tema käed-jalad külmetavad ja energiat on vähe, siis vajab keha rohkem yang-tüüpi toitu, mis toob kehasse sooja energiat (lihatooted, soojendavad vürtsid, soojaga töödeldud toit jne).