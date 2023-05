Hinge teekond | Mis juhtub päris lõpus?

Sellistel hetkedel tajume üleni millegi olemasolu, mis kutsub meid endaga üheks saama. Ja muidugi me olemegi sellega üks – küsimus on lihtsalt selle mõistmises, teadmises, selle aspekti teadlikustamises. Minu meelest on see huvitav, et paljusid inimesi tõmbab vee poole või mujale loodusesse just rasketel ja stressirohketel aegadel. Me nagu otsekui teaksime, et kui meie väiksem mina ehk „ego-mina“ ära eksib ja igapäevaelu oravarattasse lõksu jääb, siis võimaldab loodusesse minek meil taas leida ühenduse oma suurema minaga – selle osaga endast, mis on alaliselt ühenduses kõige elavaga, kogu Eluga. Ja see ühendus loodusmaailmaga aitab meil tagasi võita rahu, eheduse ja rõõmu, mis on meile olemuslikult omased.