Ülestimuleerituses ja pidevas kiirustamises on kehale kurnav olla meelele meele järele. Tekib stressiseisund, mis omakorda põhjustab rahulolematust, ebakindlust, armastuse puudumise ja väärtusetuse tunnet. Ebaregulaarne eluviis, stress, vale toitumine või ravimite kõrvaltoimed põhjustavad nii seedeprobleeme kui tsüklihäireid ning viitavad sellele, et me pole olnud endaga piisavalt leebed ja armastavad või oleme jätnud keha vajadused tähelepanuta.

Tasapisi on minuni jõudnud mõistmine ja kogemus, et tervise ning püsiva õnnetunde taga on oskus ja otsus valida igas olukorras RAHU. Esmalt tuleb sõlmida rahu oma keha ja seksuaalsusega. Keha on meile antud ajaliseks kasutuseks, sellega kaasneb meeldiv kohustus tema eest hoolitseda ja teda armastada. Kui oled sõlminud rahu füüsilisel tasandil kehaga, siis kõik peas toimuv muutub juba loomulikult ja iseenesest rahulikuks ning saabub meelerahu. See tähendab, et kasutame leebelt oma otsustusvõimet ja mõttejõudu tunnete ja tegemiste suunamiseks. Me kõik vastutame selle eest, mida panustame mõtete ühisvälja. Rahu emotsionaalsel tasandil on võimas tervendaja ja elujõu suurendaja, armastuse energia on maailma kõige tugevam jõud. Täielikus rahus kogeme üksolemist universaalsete jumalike seaduste ja Loojaga. Ärkab kõrgem intuitsioon tõe ja armastuse mõistmiseks. Nii ilus ja lihtne ongi seos igapäevaste tegemiste ja „valgustumise“ vahel.