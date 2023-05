Karita lugu | Kirg ja kutsumus aidata teisi naisi: 10 põhjust, miks ma olen doula

3. Elukestev õppimine. Iga sünd ja klient õpetab Sulle midagi uut. Ja tihti need õppetunnid tekitavad veelgi rohkem uudishimu teema vastu. Tänapäeval on kogu sünnitusabi suures arengus ja spetsialiseerumise võimalusi on väga palju. Näiteks kui tahad keskenduda ainult rasedate toetamisele, siis saad juurde uurida rebozo tehnika kasutamist, rasedate massaaži, rasedate võimlemist, loote asendi toetamist jne. Kui soovid toetada ainult sünde, siis õpid põhjalikult kõike seda, mis toimub sünnitusel ja kuidas seda toetada nii, et see saaks olla võimalikult kerge ja loomulik. Kui pühendud sünnitusjärgsele toetusele, siis õpid beebimassaazi, sünnitusjärgse depressiooni põhjuseid, naise keha taastavat võimlemist, imetamisnõustamist jne. Ja miks mitte kõike seda samm-sammult. Siin on nii palju õppida, et kuidagi pole võimalik tunda täielikku ammendumist.

2. Sinu töö on eriline. Doula töö on unikaalne ja spetsiifiline. Sa pole meditsiinipersonal ega tee meditsiinilisi protseduure. Sa oled nende personaalne toetus, julgustus ja juhis leidmaks piisavalt informatsiooni ja tuge, et teha teadlike ja nende endi väärtushinnangutega kooskõlas olevaid otsuseid. Mida rohkem teed tööd naistega ja sünniga, seda enam mõistad kui eriline on iga lugu, naine ja pere üldiselt selle sees. Sinu roll selles loos aitab naisel tunda end turvaliselt, kaitstuna ja informeerituna, saades oma ainulaadne sünnituse kogemus, isegi siis, kui see pole täpselt see, mida nad ootasid. Sinu tööks on perede informeerimine, juhendamine ja toetamine raseduse ajal, sünnitusel ja sünnitusjärgsel ajal. Naised on eriliselt haavatavad sellel perioodil, Sinu toetus ja lahkus aitavad neil kasvatada enesekindlust, ühendatud olemise tunnet oma lapsega ja lähedastega. Sa muudad maailma... üks perekond korraga.

1. Sa saad teha tööd, teenida oma leiba, olles abiks peredele väga erilisel ajal nende eludes. Ma tõesti pole osanud mõelda veelgi paremale tööle, kui see, mida ma teen. Sünnitus, lapsevanemaks saamine, on märkimisväärne muutus inimese elus. Uuringud näitavad, et mälestused sellest muutusest, naisest emaks ja mehest isaks, loovad terve elu kestvaid mälestusi ja mälestused mõjutavad meie tulevikku. Doulana on meie töö toetada peresid läbi selle muutuse, et mälestused jääksid positiivsed, looksid toetava vundamendi kogu edaspidiseks pereeluks. Mängime väga olulist rolli sünnitusabi tiimis!

Nüüdseks olen ma kolme lapse ema, doula, pere- ja sünnitoetaja väljaõppe koordinaator ja toetanud 228 naise sünnitust. Kümme aastat ühel töökohal on tänapäeval päris pikk aeg. Piisavalt pikk, et vaadata tagasi ja mõelda, miks võiks seda tööd veel kümme aastat teha.

6. Doulad on väga armastusväärsed ja nende vahel on selline salajane side. Nad jagavad sügavamat tunnetust sünni imest ja müstilisusest - neis on nagu midagi erilist peidus, kes valivad töötada sellel alal. Ma olen õnnistatud, et saan olla osaline mitmete doulade töös ja kasvamises. See on andnud ka mulle võimaluse olla toetatud oma töös. Sa võid töötada mitmetes valdkondades, aga sellist erilist sidet ja ühendatust on raske leida.

5. Töötundide arv ja töö ülesehitus on paindlik. Sa saad otsustada ka seda, kui palju töötad ja millal. Mul on ka kolm koolilast ja saan oma kliente sättida nii, et saan ka laste jaoks olulistel hetkedel kohal olla. Samuti võin otsustada, et ühel või kahel kuul aastas üldse sünnitustel ei käi. Kõik on tehtav. Nüüd, kui Eestis on juba rohkem doulasid, on võimalik pere nõusolekul kasutada ka „varu- doulat“. Näiteks oli ühel perel tähtaeg täpselt minu perereisi ajal. Perekond oli nõus, et vajadusel kasutavad minu soovitusel teist doulat. Mina sain minna reisile rahuliku südamega. Iga doula valib oma töö korraldamise viisi ise. Muidugi ei saa kunagi täpselt ennustada, millal beebi sünnib, aga olen avastanud, et doulaks olemine tegelikult annab üllatavalt palju paindlikkust oma tööaja korraldamiseks.

4. Kohene tagasiside. Tavaliselt on töökohal tagasiside andmine tagasihoidlik või tuleb see pikka aega peale mõne projekti teostamist. Tihti tuleb see tagasiside ka kolmandalt osapoolelt, mitte temalt, kes Sinu tehtud tööst otseselt mõjutatud sai. Doulana näed Sa oma töö vilju väga ruttu. Sa saad tähistada väikesi võite koos perega. Nende rõõm saab osaks Sinu rõõmust. Näiteks pöördub Sinu poole naine, kellel sünnitus ei taha alata. Sinu toetusel, enesekindluse kasvamisel, turvatunde loomisel algab sünnitus tund-kaks peale Sinu juurest lahkumist. Või kui sünnitusel pere juurde minnes on isa närvis ja abitu ning Sinu toetusel kõik rahunevad ja tunnevad rõõmu protsessist. Doulana näed väga ruttu, kui suur mõju on Sinu professionaalsel kohalolekul ja toetusel.

7. Sa oled suhete loomise ja hoidmise ettevõtmises. Meie elu kvaliteeti mõjutab suuresti see, kui palju ja milliseid suhteid me loome oma töö- ja eraelus. Naiselikkuse üks oluline roll on hoolitseda nende suhete eest. See personaalne ja intiimne suhe, mille oma klientidega lood, mõjutab nende sünnitust ja ka Sinu eluvaadet. Tehes tööd, mis äratab Sinus kirge, aitab see jõuda tasakaaluka ja õnneliku eluviisini. See on hea teie mõlema jaoks!

8. Sinu lapsed õpivad väga palju sünni ja laste kohta, seeläbi saavad rohkem ka üleüldist terviseharidust. See on oluline, sest just lapsena luuakse alus kogu edaspidiseks eluks. Iga ema soovib, et ta lastel oleks hea ja tugev „stardipakett“ iseseisvaks eluks. Nad õpivad palju ka toetamise ja erinevuste aktsepteerimise kohta. Nii loome järgmist põlvkonda. See on imeline!

9. Lõputu karjääri valik. Kui keegi oleks mulle 10 aastat tagasi öelnud, et sa saad doulade õppeprogrammi loojaks ja sinu põhitöö ongi sündide toetamine, siis ma oleksin ta välja naernud. Sel ajal tundus see täiesti võimatu, et Eestis võiks teha karjääri selles valdkonnas. Praeguseks on mu arvamus täielikult muutunud. Siin on veel nii pikk maa käia ja nii palju erinevaid teid, mida valida. Igaüks saab ise valida, kuhu tema teekond kulgeb. Kuhu Sina tahaksid minna sellel teekonnal?

10. Saad endale salajased doula oskused, mida saab kasutada igapäevases elus. Doula õppes on suur roll psühholoogilisel ettevalmistusel. See eeldab isiklikku arengut ja valmisolekut tulla toime eriolukordades. Elu on täis üllatusi ja need oskused tulevad abiks ka isiklikus elus või ka siis, kui asutakse tööl hoopis teises valdkonnas. Tasakaalukas olek, enda tunnetega toimetulek, teadmised inimeste vahelistest suhetest aitavad meil igal pool paremini toime tulla.

Autor: Karita Mikko, doula

