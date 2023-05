NÄDALA TAROSKOOP 8.-14.05 | Ees ootavad kergus, selgus ja head uudised

Nädala kaardiks on müntide kuningas. Praegu on hea aeg selleks, et langetada töö- ja rahaasju puudutavaid otsuseid. Sa lähtud oma tegemistes eelkõige jätkusuutlikkusest ja turvatundest ning praegu tagab just see sulle ka parimad tulemused. Sind võib majandusküsimustes nõustada ka mõni kogenud inimene, kelle asjalikke soovitusi tasub kuulata.

Tervise osas peaksid nüüd keskenduma eelkõige positiivsele mõtlemisele. Sinu emotsioonid mõjutavad tugevalt seda, milline sinu füüsilise keha seisukord on. Ära unusta igapäevast tänulikkust, luba endale selliseid meelelahutusi, mis tekitavad rõõmu. Usu, et oled just seal oma elus, kus olema peab ja universum hoiab sind alati.

Suhete osas on märgata positiivseid arenguid. Kui vahepeal vaevasid sind kõhklused ja tundsid end ebakindlalt, siis nüüd peaksid tundma hingerahu ja kindlustunnet. Sa oled enda emotsioonidega heas kontaktis ning suudad oma vajadustest ja ootustest kaaslastele väga taktitundeliselt ja mõistetavalt teada anda. Vallaliste jaoks on praegune nädal väga soodne, kuna on võimalik kohtuda oma kaksikleegi või hingesugulasega. Seega, tasub olla aktiivne ja hoida silmad lahti.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab sauade neli. Nüüd on aeg selleks, et tunneksid elust rõõmu ja naudiksid kõike head, mida saatusel sulle pakkuda on. See ei tähenda, et kõik mured su elust kui käega pühkides kaoks, kuid siiski tõusevad esiplaanile pigem head tunded. Sa oskad hinnata seda, mis sul olemas on ning mida rohkem sa seda väärtustad, seda rahulikum ja õnnelikum sa oled.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on karikate kümme. Oled kantud positiivsest ellusuhtumisest ja heast meeleolust. Sa oled lõpuks tagasi saanud oma hingerahu ja muretuse ning suudad nautida isegi argiseid tegevusi. Sel nädalal võivad sind oodata ees ka põnevad kohtumised, seiklusi pakkuvad väljasõidud ja uued kontaktid, mis toovad kasu nii töö- kui eraelulises plaanis.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku tugevus. Sel nädalal tegeled teemadega, kus pead mängu panema oma vaimse ja emotsionaalse tugevuse. See võib tähendada nii rasked jutuajamisi mõne töö- või eraeluga seotud teema osas, kui ka julgust näidata välja oma tõelisi tundeid. Selleks, et julgeksid olla tõeliselt sina ise, koos oma nõrkuste ja vigadega, pead vahel kogu oma sisemise jõu kokku võtma. Kuid olles seda teinud, leiad alati, et asi on seda väärt. Sest vaid nii saad sa liikuda edasi oma tõelisel südamega rajal.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)