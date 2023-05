Harjutus paaridele: nii suudad lahendada probleeme ja mõista paremini oma partnerit

Kuulanud ära oma kaaslase seisukoha, peegelda talle tagasi, mida kuulsid: too välja tema erinevad mured ja soovid nii, nagu sina temast aru saad. Tema aga ütleb sulle, kas said kõigest õigesti aru. Küsi vajadusel lisaks, et saaksid ta vaatenurka selgelt esitleda. Sa ei pea temaga nõus olema, aga pead leppima, et tema mured on kehtivad ning neid selliselt ka esitlema.