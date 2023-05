Mis aitab muretsemise asemel?

Kui usud kellessegi, siis liigud energeetiliselt alati koos temaga ja oled talle toeks. Innukus on energia, mis annab tiivad. Innukus aitab peale kukkumist tagasi jalgele tõusta ja edasi liikuda ning tõstab vibratsioone. Positiivsus on kerge ja helge energia. Ta laeb inimest ja tänu sellele saab ta kõikide probleemide ja takistustega hakkama. Tõeline toetus on aktsepteerimise energia. Teine inimene tunnetab, kui sa teda armastad ning võtad teda sellisena nagu ta on ega süüdista teda tehtud vigade pärast. Toeta teda sõltumata sellest, mis tema elus toimub, kuid ära tee tema eest kunagi asju, mida ta on võimeline ise tegema. Sel juhul ei võta sa temalt ära tema kogemuste saamist ja valikuvabadust ega sega tema õppetunde. See on energeetilises plaanis väga võimas abi, kui tunned südames ja hinges sisemist harmooniat ning tead täpselt, mida ja kuidas teha tuleb. Kui oled rahulik ja vaikne, tulevad vastused ise sinuni.

Muretsemine, hirmud ja südamevalu jäta minevikku. On aeg teadlikult elada. Sinu teadlik energia kandub edasi ka lähedastele. Selleks et su elus oleks rohkem usku, usaldust, innukust, armastust enda ja teiste suhtes, on aeg minna üle kõrgemate vibratsioonidega ellu, kus lood iga päev uut maailma, milles valitseb tasakaal, harmoonia, rõõm ja armastus.

Viimasel ajal räägitakse palju valgusest ja selle poole liikumise teekonnast. Mis teekond see selline on? Mida peab tegema, et teele asuda ja kas kõik saavad minna? Ma arvan, et paljud meist juba teavad oma südames vastuseid nendele küsimustele. Oleme erinevad. Tegutseme erinevates valdkondades ja meil on erinev elustiil. Paljud ei luba endal maailma laiemalt näha ega eksisteerimise vaimsust mõista. Eksisteeritakse ellujäämise rütmis. Sageli jäetakse endalt küsimata, miks ma elan. Millised on minu vaimsuse põhimõtted? Selleks, et hing särama hakkaks, on vaja endas iseloomuomadusi kasvatada. Lõpeta tigetsemine! Kõik probleemid on võimalik tasakaalukalt lahendada.