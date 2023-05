ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|Onkoloog Maigo Riener: Armastuse hormoon sõidab üle kõigi ajusignaalide!

Raamatu „ Kõige tugevam ravim on armastus,“ (Pilgrim 2023) autor dr. Steven Eisenberg on arst, kes mõistab, et inimene on tervik - keha, meel (tunded ja mõtted) ja hing toimivad alati üheaegselt. Ta suhtub oma töösse onkoloogina kui privileegina aidata kedagi iga päev.

„Teretulemast uude normaalsusse!“ ütleb dr. Eisenberg oma vähidiagnoosi saanud patsientidele, teades, et see diagnoos muudab inimese elu igaveseks. Vahel on need muutused ajutised, vahel aga jäävad. Kuna umbes üks kolmest inimesest saab eluajal vähidiagnoosi ja teised kaks ilmselt tunnevad kedagi, kes selle diagnoosi saab, puudutab see nuhtlus meid kõiki.