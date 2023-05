Hinge jaoks on kõik kogemused põnevad

Elu keerdkäikudes kaotasime selle naudingu, sukeldudes sündmuste reaalsusse ja unustades oma jumaliku päritolu, ning oma juhtiva rolli selles mängus. Tõepoolest, on raske näha mõtet lõpututes raskuste ja takistuste ületamises, olles täielikult nendesse kaasatud. Kuid tõustes mängust kõrgemale, saad kohe aru selle mõttest. Siis mõistad, et eesmärk pole mitte ületada ja saavutada, vaid kogemuse saamine. Siis õpid tundma ja avastama ennast.

Meie hing ei tea, mida ta konkreetsetes olukordades hakkab tundma ja kuidas ennast väljendab. See teadmine tuleb läbi meie maiste kogemuste. Siin me ilmutame end Loojatena, mõnikord üllatades iseennast ja avastades uusi ja uusi osakesi oma hingest.

Nüüd, kui me kerime kokku eelmise mängu koos kõigi armide, traumade, kannatuste, moonutuste, inetute ja tragiliste hetkedega, on eriti oluline meeles pidada meie jumalikku olemust ja taas äratada endas huvi Elu suhtes - see on rõõm kõigest: jalutuskäigust, kulinaarsetest kogemustest, aiatööst, kodu korraldamisest, laste kasvatamisest. Suhtlemisest ametnikega, raha teenimisest, kohtuvaidlustest, keha tervendamisest raskest haigusest, suhete lõpetamisest lähedase inimesega. Pole head ega halba...