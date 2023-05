Uuringu kohaselt peaks iga lapseootel naine kasutama doulat

Lühidalt öeldes võivad doulad hõlbustada sünnituse kulgu. Enneaegselt ehk enne 37. rasedusnädalat sündinud lapsel esineb pahatihti mitmesugu komplikatsioone ja ka suremus on enneaegselt sündinute seas kõrge. USA haiguskontrolli- ja ennetuskeskuse CDC andmetel on enneaegne sünd ka üks neuroloogiliste puuete peamisi põhjuseid. Lisaks täheldab CDC, et Ühendriikides on enneaegsete sünnituste sagedus mustanahaliste naiste seas 1,5 korda suurem kui valgete seas. Paraku on teadusajakirjas American Journal of Public Health 2013. aastal avaldatud uuringu kohaselt enamik doulasid „keskealised, abielus ja hea haridusega valged keskklassi kuuluvad naised.“ Tõsiasi, et 84% doulasid on valgenahalised, võib nende hinnangul „mõjutada ka võimalike klientide mitmekesisust“ ning selle tagajärjena võivad vähemuste esindajad ja madala sissetulekuga naised saada teistest vähem tähelepanu.

Üks värske uuring aga väidab, et doulad peaksid olema mõeldud kõigile - eriti madala sissetulekuga emadele, keda ähvardab suurem enneaegse sünnituse ja teiste komplikatsioonide oht. Minnesota ülikooli teadlased analüüsisid USA kaheteistkümne osariigi terviskindlustusandmeid, ning avastasid, et „ doula teenuseid kasutavate naiste seas esines 22% vähem enneaegseid sünnitusi võrreldes nendega, kes doulade abi ei kasutanud.“

Inimesed, kes on üleüldse teadlikud doulade ehk pere- ja sünnitoetajate olemasolust, võivad selle mõistega eeskätt seostada terviseteadlikke esmakordseid emasid, kes kõik joovad külmpressitud rohelist mahla ning pendeldavad muudkui jooga- ja sünnitusklasside vahet. Doulade kodanlikku imidžit süvendab veelgi ajalehe New York Times artikkel, kus doulad - sertifikaadiga professionaalid, kelle tööks on tulevasi emasid aidata ja harida arvukate emotsionaalsete ja füüsiliste tegurite asjus, mis kõik sünnitusega kaasnevad - on samastatud isiklike treeneritega. Doulad oleksid nagu osa üha kasvavast nõudlusest personaalse teeninduse järele, samamoodi nagu uksehoidjad, joogaõpetajad või Amazon Prime'i kulleriteenus. Isegi vastav lehekülg Wikipedias mainib, et doulade teenused on eeskätt suunatud vaid teatud ühiskonnakihile.

Michele Giordano, emade tervise edendamise organisatsiooni Choices in Childbirth juht, rõhutab, et kõik lapseootel naised peaksid saama võimaluse kasutada doula abi. „Tõendid on näidanud, et doulad parandavad riskirühma kuuluvate naiste väljavaateid. Me kõik teame, et madala sissetulekuga naistel on iseäranis keeruline pääseda ligi teenusepakkujatele ja saada vajaliku kvaliteediga hooldust. Meie arvates on doulade kasutamine hea lahendus lisaabi pakkumiseks. Ei usu, et keegi võiks väita, nagu naistel ei kuluks sünnituse juures abi ära.“

Doulade kasutamine on arukas käik ka rahalises mõttes. Choices in Childbirth avaldas hiljuti raporti, mille kohaselt võib doulade kasutamine vähendada vajadust enneaegse keisrilõikuse järele kuni 28% võrra. Kuna keisrilõike sooritamine maksab loomulikust sünnitusest poole rohkem, tähendab see, et USA erakindlustusfirmad säästaksid 1,74 miljardit dollarit aastas ja USA maksumaksjad säästaksid tervisekindlustuse arvelt igal aastal kokku 659 miljonit.

Ei usu, et keegi võiks väita, nagu naistel ei kuluks sünnituse juures abi ära.

Hetkel võimaldavad vaid kaks osariiki - Minnesota ja Oregon - kuluhüvitusprogrammide vahendusel doulade kasutamist tulevastele emadele, kellel on madal sissetulek ja kes on sunnitud kasutama Medicaidi ravikindlustust. Riiklik abiprogramm nimega Healthy Start pakub võimalust kasutada doulasid „87 kogukonnas, kus vastsündinute suremus on vähemalt 1.5 korda kõrgem kui riiklik keskmine ning kus esineb sageli imikute madalat sünnikaalu, enneaegset sündi, ning emade suremust ja haigestumist (tõsiseid raseduse või sünnituse tagajärjel tekkinud või süvenenud tervisehäireid).“ Sellest küll ei piisa, et tagada doula kasutamine kõigile riskirühma kuuluvatele emadele, kes ei jaksa omast taskust seda endale lubada, aga vähemalt on sellest abi.