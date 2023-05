Alkeemia lugemisnurk | Kuningakoja salajased paberid. Windsorite dünastia 25 pöördelist aastat

Hiljem oli väga kummaline kuulda sõna „kuningas“. „Kuningas on koos oma perekonnaga.“ „Kuningas sõidab Londonisse.“ „Kuningas pöördub rahva poole.“ Ja veel kummalisem: „Teda saadab kuninganna-konsort“ (Camilla!) – seda sõna polnud kuuldud 70 aastat, kuningas George VI surmast saadik. Me olime tundnud kuninganna Elizabethi sõna otseses mõttes kogu elu. Kui kuningannat polnud enam riiklikel õhtusöökidel koos visiidile saabunud presidentidega, tõsistel tseremooniatel sõjas langenud kangelaste auks ega uhketel parlamendiavamistel, kus pelgalt pilk ta punasele sametrüüle pani isegi kõige vähem konservatiivsed parlamendisaadikud sirge seljaga istuma, kuidas siis pidi veel keegi teadma, kuidas olla britt? Ajastul, mil kõigil on kõiges oma arvamus, säilitas Elizabeth distsipliini ega avaldanud kunagi enda omi. Tema vapustav stoitsism hakkas sümboliseerima selle rahva vastupidavust.

Viimasel fotol Balmoralis nägi kuninganna välja peaaegu lustlik. Kas seetõttu, et ta teadis, et on varsti läinud, vabanenud viimaks oma kohustustest ja magab rahulikult kõige õnnelikumas kodus, kus pehme Šoti vihm teda rahustab? Plaatinajuubel, uus peaminister – kuninganna tööde nimekiri oli valmis. Temalt ei oodatud enam viisakat vestlust, et pakkuda lohutust kurvale rahvahulgale, mis kogunes Londonis teda leinama. See osa jäi Charlesi kanda.

Seitsme aastakümne jooksul juhtis kuninganna kahanevaid dominioone ja oma maa vähenevat võimu maailmas. Ta oli meeldivate tagasitõmbumiste kunsti meister, säilitades suverääni aura. Mõned rahvad, kes kuulusid 2,5 miljardi suurusesse Rahvaste Ühendusse, lootsid veel säilinud kolonialismi hädade otsesemat teadvustamist. Aga kuningannale tähendas oma maa ajaloo eest vabandamine poliitilist avaldust, mida ta ei teinud. Nüüd on Charlesi kohus viimaks tegeleda sellega, mida ta 2021. aastal Barbadosel käies nimetas „orjanduse kohutavaks julmuseks“. Ning kuninglikust kahetsusest, mida kuninganna väljendas oma ajaloolisel Iirimaa-visiidil 2011. aastal, ei piisa kunagi. Isegi kui Charles täielikult lepib sellega, et 14 maad, kus ta on suverään, võivad nõuda tema eemaldamist riigipea kohalt, on kasvav lärm koloniaalaja hüvituste pärast ilmselt kõige keerulisem põhiseaduslik väljakutse, mis tema ees seisab.

Selles tühimikus astub lõpuks uksest sisse mees, kes on veetnud seitsekümmend aastat oma saatuse ooteruumis. Lihvitud ja riigimehelik oli ta esimene pöördumine parlamendi poole, kõhklev Camilla tema kõrval troonil, ning see oli tõelise väärikuse õppetund. Aastaid näis, et selleks ajaks, kui Charles kuningaks saab, on ta vaid ajalooline kest. Aga imelise ajastuse tõttu on ta troonile saanud hetkel, mis kajab harukordselt kokku sellega, mille üle tema on alati muretsenud. Keskajal oleks teda nimetatud Charles Roheliseks. Ükskõik kui skandaalidest määritud võib ta päritud troon olla, on Charlesil vääramatu kuninglik eesõigus inimesed kokku kutsuda, ning ta kasutab seda, isegi kui peab oma hästituntud arvamusi tagasi hoidma. (Päeval, mil kuninganna suri, võõrustas Charles suurt kliimakonverentsi Dumfries House'is, oma Šoti heategevuse peakorteris, koos selliste inimestega nagu Ühendriikide kliimasaadik John Kerry.) Printsess Diana ütles alati, et Charles „ei sobi“ kuningaks. Charlesi enesekindel heasoovlikkus ta elu kõige kurvemal ajal on juba selgeks teinud, et Dianal polnud õigus.

Kuningas Charlesi valitsemisaeg saab olema liiga lühike, et saavutada samasugust sissejuurdunud kollektiivse rahvusliku mälu kõla, nagu oli ta emal, aga monarh, kelle Aston Martin sõidab juustu ja Inglise valge veini kõrvalsaadustel põhineva bioetanooliga, leiab teise tee, et olla armastatud. Juba praegu kipub ta välja nägema nagu rahva vanaisa. Inflatsioonist puretud, Brexiti-järgse, Elizabethi-järgse Ühendkuningriigi minapilt võib küll kriuksuda ja kõikuda, aga Charles III valitsemise all ilmselt püsib edasi vana, hõimupõhine ja atavistlik uskumine monarhiasse, mis on ühtaegu inimlik ja majesteetlik.

Ja kuidas on lood Camillaga, kes on tõestanud, et on Charlesile ustav teine abikaasa? Plaatinajuubeli eel teatas kuninganna Elizabeth, et ta soovib, et Camilla hakkaks edaspidi kandma kuninganna-konsordi tiitlit. Nii kaitses ta kuningas Charlesi igasuguse haavava poleemika eest, kui too oleks selle otsuse ise teinud. See oli dünastia kingitus, ühtaegu suuremeelne ja strateegiline, mis samuti ütles midagi uut ja isegi seismilist: et kohusetunne ja lojaalsus kuningakojale – nagu oleme näinud Kate Middletoni puhul – on monarhiale isegi olulisemad kui veresugulus. Jällegi on monarhia jääliustik liikunud. See, et ema aktsepteeris ta pühendumust Camillale, oli Charlesi suurima soovi täitumine.