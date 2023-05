Reedel, 5. mail toimub kuuvarjutus müstilises Skorpioni sodiaagimärgis

Varjutusega täiskuu Skorpionis töötab süvatasanditel ja toob tähelepanu alla liialdused, paradoksid ja illusioonid, aidates vahet teha, mis on tõeline ja mis mitte. Teadvusta, et ainus kindel asi elus on muutumine. Uskumused, millele oled õppinud toetuma, on illusioon.

Täiskuuaeg on alati hea selleks, et vabaneda oma elus kõigest sellest, millest oled välja kasvanud ja mis sinuga enam ei resoneeru. Tee plaane, mõtiskle, korista ja asu sammhaaval edasi liikuma. Just nüüd võib saada selgeks nii mõnigi asi, mis enne näis arusaamatu või ületamatu. Neile, kes ei suuda või ei soovi olla paindlikud ning on klammerdunud oma mineviku külge, on täiskuuaeg ja eriti just varjutuse mõju väga raske.