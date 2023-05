Need on viis nahahooldustoodet, mida oleks parem vältida

Näoõlid

Nahk tahab elada tasakaalustatult – kui sa määrid sellele õli, siis saab nahk sõnumi, et tal pole vaja seda ise toota. See tähendab, et su nahk võib hakata kuivama, kui õli kasutad. Õli võib algul tekitada nahale hea tunde, aga see ei tähenda, et see annab pikaajalist abi.

Kreemjad puhastajad

Paljud kuiva nahaga inimesed kasutavad neid, sest need jätavad nahale parema tunde kui teised puhastusvahendid – ent mina pole neist vaimustatud. Ma leian, et need tekitavad nahale kihi, mis võib põhjustada selle, et su järgmine toode ei toimi tõhusalt.

Naftal põhinevad tooted

Mõnes tootes kasutatakse naftat, aga minu meelest tekitab see ummistusi ja võib tekitada vistrikke. See võib takistada naharakkude suhtlust, mis tähendab, et need ei toimi nii, nagu peaksid.

Keemiat täis tooted

Mõnedes toodetes on palju rämpsu ja ma arvan, et vältida tuleks iga toodet, kus leidub palju kemikaale. Ma eelistan mitte kasutada tooteid, mis sisaldavad parabeene (teatud säilitusaine), ftalaate (sisaldub lõhnades), värvaineid, parfüüme või naatriumlaurüülsulfaati. Need kemikaalid võivad siseneda su vereringesse ja põhjustada muutusi hormonaaltasakaalus, mis tekitab nahale stressi.

Näopuhastusrätikud

Need võivad sisaldada ainet nimetusega methylisothiazolinone (MI), mida paljud dermatoloogid seostavad tänapäeval nahareaktsioonidega. See on säilitusaine, mida kasutatakse rõivaste juures, et hoida ära bakterite kasvu, aga mõnedel inimestel võib see põhjustada dermatiiti, mis muudab naha punaseks, sügelevaks ja villiliseks. Paljud firmad on MI-st loobunud, niisiis vaata etikette, et teha kindlaks, ega toode seda ei sisalda. Samuti võib seda leiduda mõnes puhastustootes ja niisutajas.