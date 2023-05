Kaassõltuvussuhtes inimesed pole osanud kehtestada eluterveid piire

Kaassõltuvuse puhul me usume, et peame aitama teistel vältida tagajärgi, päästma neid ebameeldivatest kogemustest. Me arvame, et meie ülesanne on neid kaitsta. Kuid kaitsmise asemel võimaldame teisel jätkata kahjulikku käitumist. Kaassõltlane peab teist inimest abituks ja võimetuks ise enda eest hoolitsema. Termin „kaassõltuvus“ on juba aastakümneid vana ning sageli kasutatakse seda kirjeldamaks düsfunktsionaalseid peresuhteid, eriti kui üheks osapooleks on sõltuvushäirega inimene. Kuid kaassõltuvad on kõik suhted, kus osapooled saavad emotsionaalselt seotuks teise osapoole tunnete ja tegudega. Kaassõltuvuse probleemiga suhetes on keeruline eristada enda tundeid sellest, mida teised tunnevad ja mõtlevad.