Head nipid ärevuse vähendamiseks

Ärevuse vähendamiseks on vajalik, et sa keskenduksid praegusele hetkele – kas tahtlikult ja teadlikult või mõne tegevuse kaudu. Häid nippe võid leida Peaasi.ee portaalist, toome mõne neist siin ka välja. Kõige tähtsam on katsetada, mis just sulle konkreetses olukorras abiks on.