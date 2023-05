Enesearmastuse neli vormi

Enesearmastust saab jagada ja tõlgendada paljudel eri viisidel, kuid meie läheneme siin järgmise nelja erineva nurga alt.

Eneseteadlikkus

Eneseteadlikuks saab pidada inimest, kellel on eneseusku ja sisemist tasakaalu ehk ta teab enda väärtust ning samas hindab ennast realistlikult. Kõige olulisem – ta aktsepteerib ennast sellisena, nagu ta on, kuid mõistab, et alati on ruumi arenguks.

Muide, eneseteadlikkus on esimene samm enesearengu teekonnal. Selleks et kasvada ja areneda, pead mõistma ennast ning seda, kuskohas sa endaga praegu oled ja mis kohtades saaksid rohkem pingutada.

Eneseväärikus

Eneseväärikus on see, kuidas sa ennast hindad ning kuidas endast räägid. See ei sõltu sellest, mida teised sinust arvavad, või asjadest, mida sa oled või ei ole saavutanud – see tuleb seestpoolt.

Probleem tekib siis, kui me ei pööra tähelepanu sellele, läbi mille me oma väärtust hindame. Lihtne on unustada, et meie väärtus ei sõltu sellest, kui palju meeldimisi on meie sotsiaalmeedia postitustel, ei sõltu meie kaalunumbrist, välimusest, suhetest ja muudest olmeasjadest.

Sinu väärtus on täielikult su enda teha ja otsustada. Kui sa usud, et oled väärtuslik inimene, siis sa ka kohtled ennast paremini ning seeläbi tõmbad oma ellu ligi inimesi, kes sind samuti hästi kohtlevad. Pea meeles, et see kõik toimib ka vastupidi – ka sina pead teisi väärtustama! Iga inimene väärib tunda, et ta on hoitud, nähtud, oodatud ja kuulatud.

Enesehinnang on sinu üleüldine arvamus endast. Kõrge enesehinnangu puhul tunned ennast hästi ja positiivselt ning tead, et väärid teiste (ja enda!) austust. Lisaks oled kõrge enesehinnangu toel tugevam ja talud seega paremini elu keerulisi aegu.