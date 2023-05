Dr Batesi meetod loomuliku silmanägemise säilitamiseks ja taastamiseks

Tema lähenemise keskmes on meele ja visuaalse süsteemi lõdvestamine. Ta avastas, et täiusliku nägemisega inimesed vaatavad pidevalt ja pingutamata ringi ja uurivad maailma laiemalt, samas kui ähmase nägemisega inimesed kipuvad teravalt silmitsema ja silmanägemist pingutama.

Kui ta andis New Yorgi arstide ja kirurgide kolledžis (mis on praegu osa Columbia ülikoolist) oftalmoloogia tunde, töötas ta mitme lühinägeliku üliõpilasega ja leidis viise, kuidas aidata neil taastada normaalne nägemine, et nad saaksid oma prillidest lahti saada.

Dr Bates ütles, et ta pole kunagi end prillidega hästi tundnud. Ta ütles, et on alati tundnud, et peab olema parem viis paremini näha.

Kuna aga prillid ja kontaktläätsed on tänapäeva ühiskonnas nii tavalised, rääkimata tohutust tööstusharust, tundub ainuüksi mõte, et saaksime oma nägemist ilma prillide või meditsiinilise sekkumiseta parandada, nii paljudele täiesti naeruväärne. Kuid pakume siiski välja ühe võimaliku meetodi - dr Batesi meetodi.

Arvestades, et maailmas on hinnanguliselt 285 miljonit nägemisprobleemiga inimest, siis kas poleks mõistlik ka uurida, ehk on olemas mõni loomulik meetod, mis aitab meil asju uuesti teravalt ja selgelt näha?

Meie nägemine on sageli midagi, mida me peame iseenesestmõistetavaks - kuni see hakkab meid alt vedama.

Oma uurimistöö käigus on Greg Marsh uurinud 100. aasta vanust tõhusat meetodit, mis on aidanud tuhandetel inimestel inimestel saavutada ja säilitada selget nägemist ilma meditsiinilise sekkumiseta.

Dr Batesil oli algselt edu lühinägelikkusega . Varsti saavutas ta edu kaugnägelikkuse, presbüoopia ehk vanaeanägemisega (lugemisprillid), astigmatismi ja muuga. Kuid tal kulus aega, enne kui ta mõistis läbi patsientide edu, et tema meetodid võivad töötada ka tõsisemate silmahaiguste puhul.

Peale ühte pikemat retriiti, mil tema nägemine oli üsna teravaks muutunud, mõistis Greg, et soovib sel alal ka se töötada, nii et Gregist sai peagi dr Batesi meetodi sertifitseeritud õpetaja. Paljud dr Batesi meetodi edasiõpetajad kasutavad ka teisi meetodeid - hingamistehnikaid, joogat, Feldenkreisi meetodit, qi gongi, EFT’d, visualiseerimist.

Kui tema töökaaslane rääkis talle sellest, kuidas oli oma II tüübi diabeedi tagasi pööranud, tundus see isegi loogilisem ja lihtsam kui hakata nägemisteravust taastama, nii et kui ta sattus raamatupoes lugema dr Batesi raamatut nägemise taastamisest, pidas ta seda parajaks kelmuseks. Uudishimu pani teda siiski harjutusi tegema ja oma hämminguks tabas ta, et ta nägemine muutus tõesti paremaks.

Neid harjumusi ei ole lihtne muuta, kuna need puudutavad tõesti seda, kuidas me maailma „näeme“. Dr Batesi tehnikad jälgivad silmanägemise vajaduse loomulikke printsiipe, mida inimene võib ka ise avastada. Siiski näib, et enamik inimesi proovib silmanägemist parandada tehes mingisuguseid tugevaid pingutusi, kuid paraku see annab just vastupidise tulemuse.

Siiski on oluline märkida, et meetod ei pruugi aidata kõiki, see nõuab püsivust ja mida kaugemale on probleem arenenud, seda keerulisem on seda lahendada.

Kas on normaalne eeldada, et meie nägemine vananedes halveneb?

Dr Bates uskus, et peaaegu kõik silmahaigused on põhjustatud vaimsest pingest, mis tähendab silmalihaste füüsilist pinget. See muudab silmade jaoks vajaliku hapniku ja toitainete kättesaamise väga raskeks. Dr Bates ütles, et see põhjus tuleneb mõttemustritest, mida tänapäeval võime nimetada emotsioonideks.

Seega - peaaegu kõik silmahaigused on põhjustatud vaimsest pingest, mis põhjustab silmalihaste füüsilist pinget. Meie mõtted ja uskumused on nii võimsad! On hämmastav, kui palju on selliseid inimesi, kelle lühinägemine tekkis just nende 45. või 50. sünnipäeva päeval. Uskumused või kokkulangevus?

Samuti on Batesi meetodi juhendaja Greg Marsh intervjueerinud paljusid inimesi, kellel on katarakt. Kui küsisin neilt, kas neil oli diagnoosimisele eelnenud kuudel raske kaotus või raske aeg, vastasid nad tavaliselt midagi sellist: „Jah! See oli kohe pärast mu abikaasa surma.“

Kuigi silmades on vanemaks saades kindlasti mõningaid muutusi, väitis dr Bates, et silmanägemise eest hoolt kandes ja harjutusi tehes suudame me väga pikalt säilitada selge nägemine.

Kas arvutid põhjustavad nägemise halvenemist?

Arvutid pole meie nägemise jaoks kindlasti ideaalsed. Kui istume arvutis tundide kaupa, ei pruugi meie silmad saada vajalikku liikumist.

Siiski - kui võtame kinnisideeks, kui halvad on meie arvutid, tekitame endale lisastressi. Kui teame, et peame päeva arvutis veetma, aga samas juba muretsema, kui halb see on meie silmadele, siis kindlasti tekitab see ju lisapinget.

Räägitakse, et dr Batesi meetod ei toeta prillide või läätsede kandmist – miks see nii on?