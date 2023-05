Maikuu kosmilised liikumised ja planeetide mõjud

Teretulemast maisesse Maisse, sünnikuu paljudele Sõnnidele, mis on ka astroloogilise kaardi kõge tantristlikum ja sensuaalseim märk. Kevade viimane kuu on käes ja tundub, et Aprilli astroloogilised vihmad on kindlasti kaasa aidanud värskete maikellukeste tärkamisele. Sest kuigi kuu algus langeb varjutuste hooajale ja Merkuuri retrogaadi keskele, on maikuus kõiki ootamas hulk vaimse kasvu lükkeid ja põnevaid uusi algusi. Tervitame mai algust kindlameelse ja sensuaalse sõnni väega, mis aitab meil tunda füüsilisi naudinguid ja meenutab meile, et pole vaja kiirustada. Siiski, mai kosmilised prognoosid muutuvad kiiresti intensiivseks - planeedid on valmis tegema mõningaid suuri liigutusi, vahendab Kristallikamber.ee.