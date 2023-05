Oksana Borodjanskaja: kuidas valida igas hetkes ennast?

Alates sellest, et lahkusin õpingute keskpaigas bioloogia teaduskonnast. Praegu tunduks see normaalne, aga sel ajal – kui oled juba kõrgkooli sisse saanud ja õpid; hiljem võib midagi muuta, kui vaja... Kõik ütlesid, et mu valik pole loogiline, see on rumal – loomulikult arvas ka ema nii. Mulle öeldi: „Sa ei pääse psühholoogia teaduskonda!“

Ilmselt ka minul on selliseid asju, mingeid programme, ja ma pole olnud alati tingimata aus, siiras. Aga suurtes asjades olen endale alati lubanud olla mina ise. Olen endale ausalt öelnud: „Oksana, see ei sobi sulle!“ Või vastupidi – mulle on öeldud, et „võimalusi pole, ära isegi ürita“, aga ma ikkagi astusin selle sammu, sest tundsin, et see on minu, see on minu jaoks.

Tegelikult on see väga äge seisund. Samm haaval avad ning laiendad oma võimalusi ja sinu energia ning võimalused rulluvad lahti. Lõpuks ometi sa teostad oma ehedat voolu sellesse maailma ja saad sellest rahuldust. Tekib kohe mõtestatuse tunne – elamise protsess ise ongi mõte. Ja sa saad sellest rahulduse, sest teostad seda. Sinu piirid on nõnda avardunud ja sa tunned end seal suure kergusega. Ja mõistus, loogika on väljalülitatud, sest sel pole seal üldse kohta. Otsustad oma elus midagi muuta, ehkki loogiliselt võttes on kõik ju hästi.

Restoranis küsib teenindaja: „Kas teile maitses?“ Ja sa vastad: „Mkm, mitte eriti.“ Võid ka seletada, miks ei meeldinud, või ei pea seletama. Sa lased endal seda teha. Kui sa iga päev seda niigi teed ja see tuleb sulle väga kergelt... Sul on valik seda teha või mitte, aga mitte seetõttu, et sa ei saa seda öelda, vaid seetõttu, et sel pole lihtsalt mõtet, see ei muuda midagi.

Kardetakse kõige erinevamaid asju - kes mida. Mina pelgasin kunagi rumal või tobe või mitte tõsiselt võetav välja näha – oli päriselt hirm. Mõnel on pelg oma vanematele pettumust valmistada. Mõni kardab rahast ilma jääda. Ma alati küsin endalt: „Okei, see leiab aset, kõik on juba toimunud ja - mis edasi? Kaotasid selle raha, siis kaotasid.“ Kui banaalselt see ka ei kõlaks – praegu on harjutud seda ütlema -, et elu on mäng. Laias laastus peitubki kaiff nendes riskides, läbielamistes, muutustes. Sealjuures on igaühel oma risk. Mõnele on näiteks risk ausalt tunnistada, mida ta praegu tunneb.

Siis oli imeline aeg, mil psühholoogiateaduskonnas kandideeris ühele kohale kakskümmend inimest. Polnud isegi mitte hirm, aga tundus rumal seda teha, aga... Ma tegin! Ja mulle öeldi: „Sa ei saa sisse!“ Okei – ma ei saa sisse, aga ma olen vähemalt proovinud. Praegu tundub kõik orgaaniline: jah, see oli minu-poolne tegu. Ilmselt olen sellest hetkest kogu aeg valinud tegevused ja teod, mis mulle sobivad. Ja praegu näen oma sõprade, kolleegide ning tuttavate seas – eriti nende puhul, kellega seoses adun, et nad ei realiseeri ennast -, et neil on nii äge energia, nad võiksid nii võimsaid asju teha, aga nad ei tee, nad ei ela nii, nagu nad võiksid elada, ning sellest tulenevalt ei leia nad rahuldust. Nad kardavad!

Kõik töötab -, aga kui su sees midagi kripeldab ja ütleb, et ei-ei, eksisteerivad seisaku eri tasandid meie sees, mis ei lase meil oma elu elada – tõeliselt, stereotüübivabalt. Kuidas peab talitama ema, kuidas lapsed peavad välja nägema, milline tütar ma võin olla, milline on hea tütar ning milline mitte eriti hea, kuidas on õige, kuidas ebaõige... Teatud reeglite kogum meie sees oleks juba nagu meie ise, aga tegelikult pole see meie ise. On konstruktsioonide tasand meie sees, aga neid adudes võid nad tühistada. Võtad kätte ja pühid nad oma teadvuses maha nagu koolitahvlilt – siis nad lakkavad töötamast.

Aga kõige olulisem on, et sa teed uusi asju. Sa pole kordagi öelnud kelnerile, et roog ei meeldinud sulle, pole endale seda lubanud. Pole kunagi emale tunnistanud, mida sa tegelikult tunned. Ja sa teed seda. Ja see on uus kogemus. Sa pole kunagi siiralt tunnistanud armastust, mis on sinu sees. Või solvumist ja viha. Sa teed seda ja see kinnistub ning muutub loomulikuks. Hiljem teed seda vabalt ja kergusega. Ja sa võid juba isegi valida vormi, kuidas teha seda nii, et oleks siiras, ehe; et see ei lõhuks midagi sinu ümber - kui sa just ei taha lõhkuda.

Aga on asjad, mis on enam süvitsi asetsevad, mille puhul lülituvad sisse ellujäämisprogrammid. Mingil tasandil on salvestatud, et tuleb teha nii, muidu... sured! Siinkohal on kaks teed. Üks on see: suurepärane, kõik lõpeb, ma suren ja edasi saabub midagi muud, või – ei miski. Aga on huvitav, mis seal on. Selline mäng, seiklus. Ai pole selles, et läheme ja valime enneaegse surma - enne, kui see on ette nähtud, kirjapandud - vaid selles, et oled igasuguseks sündmuste arenguks valmis. Ja see köidab! See on väga huvitav ja see muudabki elu külluslikuks.