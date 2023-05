Sinu soov on mulle seaduseks

Džinn eeldab, et tahad saada kõike, millest mõtled. Et tahad saada kõike, millest räägid. Et tahad saada kõike, mille ajel tegutsed. Džinn ei kõhkle kunagi sinu käske täitmast. Piisab vaid palumisest ja džinn hakkab kohe universumi mõjutamise teel tööle selleks, et täita sinu soov inimeste, olude ja sündmuste vahendusel.

Aga pea meeles, et ka džinnil on teatud reeglid, mida ta rikkuda ei saa, nagu ta Aladdinile ütles: „Ma ei saa panna kedagi sinusse armuma!“

Ja see kehtib ka külgetõmbeseaduse kohta. Sa oled selle seadusega partnerluses ja selle kaudu sa oma elu loodki. Iga inimene on samamoodi partnerluses külgetõmbeseadusega ja loob omaenda elu, sõltumata sellest, kas ta on sellest ise teadlik või mitte. See tähendab, et sa ei saa kasutada külgetõmbeseadust kellegi teise vaba tahte mõjutamiseks. Kui keegi meist püüaks röövida teiselt inimeselt tema vabadust, siis see mitte üksnes ei ebaõnnestuks, vaid me kutsuksime nõnda esile ka enda vabaduse kaotuse.

Igaüks meist on oma elu looja ja me ei saa luua kellegi teise elus mitte midagi, kui see inimene ei soovi teadlikult luua sama asja.

Külgetõmbeseaduse õige kasutamine käib nii, et mõtled õnnelikule, harmoonilisele ja armastavale suhtele ning lubad seejärel universumil endale tuua ideaalse partneri, ükskõik kelleks see partner ka ei osutuks

Tegelikult on paljud inimesed mulle kirjutanud ja küsinud, kuidas kasutada külgetõmbeseadust selleks, et tagasi võita oma elu armastus. Nagu nüüdseks tead, ei saa me kunagi olematuks teha teise inimese vabadust ise otsustada. Seepärast peavad mõlemad partnerid tahtma sama asja, et sellel soovil oleks võimalik avalduda.