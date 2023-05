ALKEEMIA TAROSKOOP MAIKUUKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Tervis. Tasuks hakata järgima mõnd kindlat režiimi, mis annaks kehale ja meelele pidevalt positiivseid impulsse. Kui sul on olnud mure seoses oma tervisega, siis korrigeeri kõige lihtsamaid ja põhilisemaid asju –liikumist, toitumist, und ja stressitaset. Muutused ei tule üleöö ja seetõttu ongi oluline, et suudaksid kindlat kava jälgida pikemat aega.

Küllus. Kui oled otsinud uut töökohta, siis see kuu toob häid uudiseid. Kui töökoht on juba olemas, siis ootab ees palju tegemist ja uusi ülesandeid. Suudad oma eesmärke väga hästi ellu viia, mis toob sulle nii teiste toetuse kui ka kadestavaid konkurente.

Armastus. Sul on kõhklused ning sa vajad aega, et järele mõelda, mida sa suhtelt ja armastuselt vajad. Praegune aeg võib tuua lahkuminekuid, sest inimesed kipuvad olema üsna otsusekindlad. Hiljem võib aga tulla kahetsus, sest otsustati liigse pinge ajal. Katsu nüüd kõik teemad, mis üles kerkivad, enda jaoks kõigepealt selgeks mõelda ja anda neile aega settida ning tee oma elus suuri muutusi alles siis, kui oled lasknud oma meelel ja mõtetel täielikult rahuneda.

Küllus. Sinu ego saab sel kuul tõsise hoobi. Sinu jaoks on väga oluline olla edukas, kuid pead endale aru andma, et töö ei ole maailmas kõige tähtsam asi. Ära lase negatiivsetel emotsioonidel oma muudesse eluvaldkondadesse kanduda. Tunnetega toimetulemisel võib aidata uus vaatenurk oma elu majanduslikule poolele.

Armastus. Selle kuu märksõnaks on „lase lahti“. Olgu selleks siis mõni muster, mõttemall, mittetoimiv suhe või armastusega seotud uskumus. Selleks et ellu saaks tulla midagi uut, pead olema nõus vabastama vana. Ära klammerdu vana, tuntud ja turvalise, kuid sinu jaoks oma aja ära elanud teema külge. Julge lasta muutused oma ellu.

Tervis. Võid tunda, et sinu tervis ei ole nii hea, kui võiks. Ära ignoreeri keha märguandeid, vaid märka seda, kuidas sa reageerid nii vaimsetele kui füüsilistele mõjutajatele. Kui sul on mõni kaebus, siis asu sellega kohe tegelema. Probleemid ei möödu iseenesest, vaid nõuavad teadlikku panustamist.

Küllus. Töö- ja rahaasjades võid sel kuul tunda end pisut ebakindlalt. Ees oodata suuremat sorti muutus, milleks sa pole valmis ning mis seetõttu toob endaga stressi ja muretsemist. Oma väljaminekute osas tasub olla väga tähelepanelik. Kui on vaja välja anda suurem summa raha, siis tasuks enne hoolega mõelda, kas see läheb ikka õigesse kohta ning kas saad sellist asja endale lubada.

Tervis. Võid tunda, et sul on vähe energiat ning pead patareisid laadima. Ära karda oma vajadusi esiplaanile seada. Sa pead enda eest hoolitsema ja lubama endale piisavalt puhkust ja lõõgastust. Sinu sisemine tarkus annab märku, mida keha vajab. Oska kuulata.

Küllus. Tööasjad ja suhted kaaslastega laabuvad. Sind võib ees oodata mõni tööga seotud sotsiaalne üritus, mis toob nii toredat suhtlemist kui ka uusi kasulikke kontakte. Raha peaks sel kuul samuti lihtsalt sinu juurde tee leidma. Kui sul on olnud probleeme seoses rahaasjadega, siis nüüd peaksid suutma leida lahendusi kõigele, mis on vaevanud.

Sõnn (21. aprill – 21. mai)

Armastus. Armuelus toimuvad muutused, mis lasevad sul liikuda täiusliku suhte poole. Oled jõudnud oma teadlikkusega sinna, et sul on oma kindel nägemus, milline partnerlussuhe sind toetab, arendab ja rahuldab. Sa tunned tugevalt, kuidas vähemaga sa lihtsalt leppida ei saa. See paneb sind tegutsema ja oma unistuste poole liikuma.

Küllus. Tööalaselt hakkavad olud rahulikumaks muutuma. Liigud selgema ja kergema perioodi suunas. Asjad loksuvad paika ja see annab sulle teatud hingerahu ja kindlustunde. Ka raha osas toob kuu häid uudiseid. Võid saada kas palgalisa, mõne väärtusliku kingituse või pakutakse lisaraha teenimise võimalust, mis aitab sul end majanduslikult paremini tunda.

Tervis. Sa võid tunda, et mingid sinu tervisega seonduvad asjad takistavad sul elamast täiel rinnal ja tegemast kõike seda, mida sooviksid. Oluline on, et sa suudaksid oma vaatenurga keerata positiivsema poole ning näha neid asju, mida sa teha saad. Keegi pole täiuslik ja igaühel on omad teemad, millega tuleb elus hakkama saada. Seega ainus viis elust parim võtta on hoida enda positiivsena.

Kaksikud (22. mai – 21. juuni)

Armastus. Kui oled vallaline, siis nüüd saabuvad sinu ellu uued algused. Praegu on suurepärane aeg selleks, et kohtuda uute inimestega. On oodata armumist ja romantikat. Kui oled suhtes, tuleb samuti midagi uut ja värsket. See on justkui raputus, mis laseb sul talveunest ärgata ja rutiinist välja tulla.

Küllus. Tööalaselt ootab ees mingit laadi jõukatsumine. Pead suutma oma vaatenurki ja seisukohti kaitsta. See omakorda pingestab suhteid, aga ära võta isiklikult. Püüa hoida meeles, et tegu on vaid tööga ning see ei tohiks ei sinu enesehinnangut ega meeleolu liigselt mõjutada.

Tervis. Sa vajad kindlat struktuuri enda eest hoolitsemisel. Kaootiline liikumine, toitumine ja unerežiim ei paku kehale ja meelele piisavalt rahu ega stabiilsust ning pikas plaanis see kurnab, tekitab ärevust ning võib tõsta kehakaalu.

Vähk (22. juuni – 23. juuli)