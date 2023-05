NÄDALA TAROSKOOP 1.-7.05 | Nüüd avanevad su silmad sellele, mis varasemalt on olnud varjatud

Nädala kaartideks on sauade äss ja karikate äss. Oled avatud ja valmis uuteks ettevõtmisteks ja väljakutseteks. Nüüd avanevad su silmad sellele, mis varasemalt oli peidetud ja mida sa ei osanud näha. Sinu ellu saabuvad võimalused, kuidas oma elu tähendusrikkamaks ja endale meelepärasemaks muuta. Oskad ja julged nüüd iseennast kuulata ja oma südame häält järgida.

Suhete osas on väga hea aeg, sest inimesed on avatumad ja koostöövalmimad. Praegu tasub võtta koos kallimaga ette ühiseid toredaid tegemisi, mis teid omavahel lähendaks ja suhet süvendaks. Ka vallaliste jaoks on hea aeg, sest just praegu algavad paljud uued suhted. Inimesed käivad avatud silmadega ringi ning ollakse ka altimad uusi tutvusi ja sõprussuhteid sõlmima.

Tööalaselt tunned nüüd, et sinus on justkui uus energia. Sul on plaane, mida soovid ellu rakendada ja leiad lihtsalt ka toetajaid ja mõttekaaslasi. Raha osas saabuvad sinuni head uudised, mis lasevad tulevikku rõõmsama pilguga vaadata. Tööalased suhted on head ja tänu abivalmis inimestele saad tehtud palju rohkem kui esialgu lootsid.

Tervise osas on oodata edasiliikumist just tänu sinu sisemisele motivatsioonile ja eneseusule. Tunned, et koos saabunud kevadega soovid rohkem värskes õhus liikuda, trenni teha, tervislikumalt süüa ning oma elus uue ja värske lehe keerata. Hoia mõtted positiivsel ja leia oma elu erinevate valdkondade vahel tasakaal. See aitab tuua hingerahu.

NÄDALA TAROSKOOP 1.-7.05

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku müntide kolm. Nüüd on sinu elus rõhk koostööl, üksteisemõistmisel ja empaatial. Kuigi sa tunned kohati, et eelistad oma võite üksi saavutada, siis praegu on küll aeg, kus tasub oma kohustusi jagada ning lasta end aidata. Kui sa end täiesti ära kurnad, siis ei ole see just parim pinnas edasiseks.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)