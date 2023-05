Kas tunned kevade rahutust?

See on teistsugune minnalaskmine kui sügisel, mitte niivõrd lahtilaskmine kui arusaamine, et uus ajajärk on käeulatuses ning et seda vastu võtta, peame läbima ebamugava „sügeleva“ staadiumi, nagu ajaksime nahka. Välismaailm on õidepuhkemise ja suve pühitsemise lävel ning kui me hoolikalt vaatame, siis näeme, et ka meie sisemaailm on ühtaegu ebamugav ja ootusest elevil.