Hingehaavadest tervenemisel on esimeseks sammuks haava tunnistamine ja omaksvõtmine

Tõeline põhjus, miks sünnime teatud perekonda või tõmbame ligi samasuguse haavaga inimesi, on see, et meile meeldib algusest peale, et teised oleksid samasugused, kui oleme ise. Me ei ole ju teistest halvemad! Ent möödub aeg ja me hakkame märkama teiste puudusi, me ei võta neid enam sellisena, nagu nad on. Püüame neid muuta ega mõista, et see, mida näeme teistes, on osa meist endast. Me ei taha seda märgata, kuna kardame, et siis peame hakkama tegema muudatusi. Me arvame, et peame end muutma, tegelikult aga peame end terveks ravima.

Sellepärast ongi nii oluline teada oma hingehaavu: see võimaldab tegeleda nende ravimisega, aga mitte enese muutmisega.

Peale selle – ära unusta, et iga haav kujunes paljude eelmiste elude kogemuste kuhjumise tulemusena. Sellepärast pole midagi imestada, et sul ei ole kerge seista silmitsi oma haavaga just praeguses elus. Kuna eelmistes eludes sul ei õnnestunud seda ravida, siis ei maksa loota, et probleemi on kerge kõrvaldada lihtsalt sooviga „Ma tahan terveks saada“. Veelgi enam, tahe ja otsustavus oma haavu ravida on alles esimene samm teel, kus sul tekib enda vastu kaastunne, oled enda suhtes kannatlik ja salliv.

Sealjuures hakkab sinus kujunema samasugune suhtumine teistesse inimestesse: need on su tervenemise peamised viljad.

Haavade ja maskide kindlaksmääramisel ei tuleks liigselt juhinduda nende kirjeldustest. Võid näiteks kogeda hüljatu haava ja tunda end reedetu, mahajäetu, alandatu või ebaõigluse ohvrina. Kui keegi käitub sinuga ebaõiglaselt, kutsub see sinus esile hüljatuse, alandatuse, reedetuse või mahajäetuse tunde. Nagu näed, pole tähtis kogemus iseenesest, vaid see, kuidas sa seda kogemust tajud. Sellepärast ongi haava täpseks määramiseks vaja tähelepanu pöörata füüsilise keha iseloomulike tunnuste kirjeldusele, enne kui õpid tundma käitumise karakteristikaid. Keha ei valeta kunagi. Ta peegeldab seda, mis toimub emotsionaalsel ja mentaalsel tasandil.