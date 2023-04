Need on kolm sodiaagimärki, kelle jaoks mai saab olema uskumatult õnnelik ja hea kuu!

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Sind ootab ees täiesti imeline aeg, mis toob kaasa värskeid ideid, uusi alguseid ja võimalusi oma elu muuta paremuse poole. Soovi korral võid vahetada töö- või elukohta ning see laabub kergelt ja probleemivabalt. Sul on palju motivatsiooni, et tegutseda selles suunas, mis sind ligi tõmbab. Alates 14. maist tunned soovi teha tööd oma elus just nende valdkondadega, mis on sulle varasemalt rasked tundunud ja probleeme valmistanud. Nüüd oled valmis selleks, et seista silmitsi kõigega, mida elu ette toob. Igasugused partnerlussuhted, olgu selleks tööalased-, sõprus- või armusuhted laabuvad sel kuul sujuvalt ning toovad sulle rõõmu ja kindlustunnet.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Maikuu toob sinusse rahu ja teadmise, mida sa oma elus lähemas või pikemas plaanis soovid saavutada. Kõige parem uudis on see, et nüüd ei kipu sa kahtlema ega ringi mõtlema nagu sulle tihtipeale kombeks on, vaid jääd otsusekindlalt ja täie teadlikkusega oma valiku juurde. Sellel kuul mängib sinu elus suurt rolli loomingulisus. Just tänu avarale maailmavaatele ja vabaks lastud meelele tunned, et oled valmis mõned mineviku teemad lõpuks rahulikult seljataha jätma ja edasi liikuma. Maikuus võid leida lahenduse ka mõne valupunktile, mis sinu ja mõne sõbra või pereliikme vahel pikemat aega pinget tekitas.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Sinu jaoks on selle aasta maikuu märksõnaks „enese vastuvõtmine“. Oled sisemiselt rahulikum ja suudad ennast vastu võtta sellisena nagu sa oled. Suudad loobuda võrdlemisest ja enda mahategemisest. Nüüd tunned endas taas seda väge ja elurõõmu, mis on sinu olemuse põhiosa. Suudad sel kuul palju korda saata just eneseusu toel. Saavutused ja edu ei muuda sind aga uhkeks, vaid panevad sind tundma tänulikkust, empaatiat ja kaastunnet. Sa suudad maikuus funktsioneerida oma kõrgeimale potentsiaalile vastavalt.

Põnevat maikuud!