Kerli lugu: ta tahtis, et ma lõpetaksin suhte ise

Katkend Heidit Kaio raamatust „Vestlused Priiduga. Lahutus“

Kolm aastat hiljem oleme sõpradega lõkke ääres. On juba öö. Liha on grillitud ja veini joodud. Sume on öö. Mu mees Teet ütleb, et kuulis head anekdooti:

„Räpina rongis istub abielupaar ja nende vastas üks mees. Naine läheb kupeest välja ja üksi sõitev mees küsib teiselt: „Kuule, sul on nii kole naine?“

Mees ei vasta.

Naine tuleb tagasi, aga läheb varsti uuesti välja. Kupeesse jäävad kaks meest. Kuni üks neist lõhub vaikuse: „Me läheme Räpinasse. Seal on ühel mehel püss…““

???

Jutu iva ei jõua lõkkeseltskonnale kohale ja tekib vaikus.

Noh, pauhhh…“ teeb mu mehest Onu Heino kahe käega püssi hoidmise ja päästikule vajutamise liigutust.

Mul jääb aeg jälle seisma. Olen tagasi koduesikus pulma-aastapäeval, kus mu mees räägib, et „kui oleks 15 aastat tagasi ära tapnud, saaks nüüdseks välja“.

Inimesed lõkke ümber muutuvad kehatuks. Sekundid on pikad nagu päevad. Tulen teadvusele ja ütlen kõva häälega: „Mina olen Räpina rongis.“

***

Mõned käituvadki mölaklikult, et teine pool teeks otsuse lahku minna. Peavad armukesi või sigatsevad, aga kodust ei liigu kuhugi. Otsuse teevad naised.

Meie elu läks nii, et õhtuti kodus otsisime võimalusi eraldi olla. Mina teen köögis süüa ja tema vaatab elutoas telekat. Tahaks ka telekat vaadata, aga juba aastaid pole pult minu käes.

Mul on sisimas hea meel, kui ta mõnel päeval ütleb, et tuleb hiljem või läheb sõpradega välja. Saan teleka ette istuda ja endale väikse veini lubada. Minu aeg. Lõpuks! Ja kui ta öösel tuleb ja mind veiniga teleka ees näeb, siis on kuri. Miks?

Nädalavahetuste hommikuti, kui oleme kahekesi ja lapsed veel magavad, pole meil midagi öelda. Elekter on õhus, nähtamatu pinge. Mul on tunne, et olen milleski süüdi, aga ei tea, milles. Jutud on kangutatud, sõnad otsitud. Õhkkond on nii pingeline, et hakkan end tundma järjest ebakindlamalt. Lagunen laiali. Ma ei tea, kas enne olid unehäired ja siis tuli väsimus, või oli see vastupidi.